Газета уже неоднократно рассказывала об участии добринцев в марафоне «Настрой на стройность», организованном министерством здравоохранения области при поддержке губернатора Игоря Артамонова. И вот — еще одна хорошая новость: четверо наших земляков, а точнее — землячек, успешно сдали нормы ГТО в рамках этого проекта.

Пример показали кураторы марафона Ольга Патутина и Людмила Андреева. Вместе с ними решили подтвердить свою хорошую физическую форму Лола Юнусова и Надежда Першина.

Все спортсменки — работницы Добринской ЦРБ. Ольга Васильевна, Людмила Валентиновна и Лола Султановна нашим читателям хорошо знакомы. Они не раз отмечались, как лучшие среди участников марафона. А вот Надежда Вячеславовна Першина — новое имя среди лидеров проекта. Она — медсестра кабинета эндоскопии, включилась в соревнование лишь на втором этапе. Но уже проявила себя. Во-первых, участвуя в конкурсе приготовления блюд правильного питания, завоевала почетное II место в области. А во-вторых, не побоялась попробовать себя на сдаче норм ГТО.

Во время метания снаряда Надежда Першина показала отличный результат.

В канун первомайских праздников наша доблестная четверка демонстрировала свою спортивную подготовку сначала в зале районной спортивной школы, а затем на добринском стадионе.

Медики показали отличные результаты в беге на 1000 метров, метании снаряда, плавании, других обязательных упражнениях.

Судья Виталий Першин, заместитель директора спортшколы, строго следивший за выполнением нормативных заданий, отметил качественную подготовку спортсменок.

— Далеко не каждый претендент на получение значка ГТО показывает такую выносливость, силу, упорство и волю к победе, — заявил Виталий Викторович, отмечая отличную спортивную форму медиков.

Результат порадовал марафонцев: все четверо стали обладателями «золотого» значка ГТО.

“Мы в первую очередь заботимся о создании условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышения уровня обеспеченности населения объектами спорта”, – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.