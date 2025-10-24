Принимали папы поздравления

В прошедшее воскресенье вся страна отмечала один из самых молодых праздников в своей современной истории — День отца.

По этому поводу в правительстве Липецкой области состоялся торжественный прием лучших пап региона. Губернатор Игорь Артамонов вместе с заместителем председателя областного парламента Владимиром Богодуховым вручил 25 липчанам региональный почетный знак «За верность отцовскому долгу» и денежную премию. Начиная с 2008 года данной награды уже удостоены 475 отцов. Среди награжденных в этом году был и житель села Демшинка Александр Чапурин. Их семейный стаж с супругой Еленой составляет 31 год. Они воспитали троих детей. А.В. Чапурин воевал в Афганистане, а сейчас его сын Александр, продолжая семейную традицию защищать Родину, добровольцем участвует в специальной военной операции и имеет награды от командования своей воинской части.

Аналогичный торжественный прием лучших пап муниципалитета прошел и в администрации Добринского района.

Благодарность за достойное воспитание детей получил Николай Глотов.

— Быть отцом, — сказал в своем приветствии глава Добринского района Александр Пасынков, — это, прежде всего, быть примерным семьянином. Добринская земля богата достойными примерами отцовства. Лучшие отцы, настоящие мужчины не раз отмечались руководством, ведь быть папой — это тоже работа, и только талантливые отцы умеют любить, быть хорошими специалистами и авторитетными мужчинами в глазах своей семьи общества.

На торжественном приеме в администрации Добринского района его глава Александр Пасынков чествовал лучших отцов. Среди них был и Александр Рудаков.

Благодарности администрации Добринского района, денежные сертификаты и цветы вручили 17 мужчинам со всех сельских поселений муниципалитета. В числе награжденных были Алексей Шальнев, Павел Перов, Владимир Горюшин, Сергей Комаров, Андрей Соломонов, Андрей Алексеевских, Вячеслав Соловьев, Евгений Стрельников, Петр Асланов, Александр Двуреченских, Анатолий Бобков, Александр Аленичев, Виктор Титов, Керим Алимурадов, Николай Глотов, Александр Костомаров, Александр Рудаков. А юные воспитанники Добринской детской школы искусств имени Н.А. Обуховой подарили им яркие музыкальные номера.