В регионе

Принцип домино. В Липецке ДТП с участием четырех автомобилей

2 часа назад
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Вечером воскресенья, 13 октября, в Липецке произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

Все случилось на улице Студеновской. 32-летний водитель автомобиля “ВАЗ-211440” допустил наезд на стоящий автомобиль “КИА” под управлением 45-летнего водителя. Тот в свою очередь по инерции въехал в стоящий следом “Рено Аркана” с 32-летним водителем за рулем. Четвертым автомобилем, который пострадал в этой цепочке, стал “Лада Гранта” под управлением 37-летней женщины.

В ДТП пострадали водитель «ВАЗ 211440» и 29-летний пассажир данного транспортного средства. Оба с различными травмами были госпитализированы.

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