Внедрение принципов бережливого производства на предприятии, которое влечет за собой повышение эффективности и производительности труда в среднем до 50%, обсудили предприниматели Липецка с экспертами на площадке «Технопарк-Липецк». «Мы придаем большое значение развитию бережливых технологий и повышению производительности труда. Поле для работы огромное. Пока бережливые идеи не всем проникли в сознание. Мы заинтересованы в том, чтобы липецкие компании повышали производительность, улучшали условия труда для людей и увеличивали заработную плату», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Директор Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Александр Вартанян сообщил, что специалисты готовы обучать представителей малого и среднего бизнеса принципам бережливого производства. Однако предприниматели должны гарантировать стабильное и качественное производство. «Когда мы приходим на предприятие, обговариваем курс развития и сферы изменений с руководством. Затем создаем рабочую группу, обучаем ее участников технологиям бережливости. Задача этих сотрудников – передать опыт коллегам», – подчеркнул Александр Вартанян.

Руководитель Регионального центра инжиниринга и кластерного развития Александр Шацких презентовал программы государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, консультацию и скоринг специалисты проведут бесплатно, а при условии софинансирования организации могут получить программу развития с рекомендациями бережливого производства, заказать технический или технологический аудит, а также экспертное сопровождение при внедрении технологий.

После теоретической части участники встречи посетили участок компании-резидента технопарка. ООО «ИнтерЭкоТехнологии» производит различные линейные светодиодные светильники и фигурные осветительные приборы. С прошлого года при поддержке региональных центров компетенций и инжиниринга и кластерного развития компания применяет технологии бережливого производства. По словам директора компании Дмитрия Левченко, эффект от изменения принципов организации трудового процесса заметили уже спустя несколько месяцев – выросла выработка готовой продукции и сократилось время производства за счет оптимизации последовательности выполнения технологических операций и пересмотра существующих логистических схем транспортировки сырья и готовой продукции.

«Внедрение механизмов бережливого производства позволит малым и средним предприятиям оптимизировать производственные процессы и добиться экономического эффекта от внедрения бережливых технологий. А софинансирование услуг со стороны регионального центра инжиниринга и кластерного развития позволит им снизить издержки», – подвел итог работе директор «Технопарк-Липецк» Андрей Рясков.