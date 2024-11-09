Профессия землепашца на селе всегда была одной из самых уважаемых и почетных. Чтобы вырастить хлеб, нужно не только любить родную землю, но и в совершенстве владеть техникой, как это делает механизатор Михаил Быков из села Талицкий Чамлык.

Любовь к технике передалась ему от отца Валентина Михайловича, который много лет работал трактористом в колхозе имени Нестерова.

— Впервые отец посадил с собой в кабину гусеничного ДТ-75, когда мне всего 8 лет было. До сих пор помню свои ощущения: радость, гордость и в то же время восхищение тем, что я сижу в такой большой машине, — вспоминает М. Быков, — а с 12 лет во время летних каникул работал наравне с родителем. Трактор делили пополам, работали посменно. Мотор практически не глушили, лишь передавали друг другу рычаги управления. Не знаю как, но за этот труд мне, как взрослому, начисляли и выдавали зарплату. Какой радостью было принести домой деньги, в то время немалые для школьника. И мне нравилась такая работа. Я не представлял своей жизни без трактора, поля, на котором появляются борозды свежевспаханного чернозема.

По окончании школы-восьмилетки в жизни Быкова произошло трагическое событие: умер его отец. Парень фактически остался кормильцем в семье. Как зарабатываются деньги, он уже знал, поэтому дальнейший жизненный путь прочертил для себя максимально прямо. И поступил в филиал Октябрьского ПТУ (курсы трактористов), который располагался в здании бывшей колхозной конторы в центре села Талицкий Чамлык. Одним из преподавателей (сельхозмашины и агрономия) на курсах тогда работал Иван Васильевич Мочалов, до недавнего времени возглавлявший местный сельсовет. С тех пор прошло немало лет, а герой нашего повествования до сих пор тепло отзывается о своем учителе. Благодаря ему он закрепил навыки грамотного управления самоходной машиной. Весной 1979-го года теперь уже бывший восьмиклассник получил настоящее удостоверение тракториста. И тут же написал заявление о приеме на работу в колхоз, в котором всю сознательную жизнь трудился его отец. Принял от него символическую эстафету.

— Больше всего я люблю весну, — откровенничает собеседник, — утром еще морозно, а ты выходишь в поле на боронование, чтобы сохранить в земле влагу после снега. И понимаешь: скоро сев, затем уборочная. Загадываешь, сколько в этом году соберем урожая. А это во многом зависит и от тебя самого, от отношения к своей работе.

Опытный механизатор к своей работе относится очень ответственно, аккуратно, с душой. Как он выражается: «Чтобы не было стыдно за результат». Сегодня его трудовой стаж в сельском хозяйстве составляет сорок пять лет. Практически половину из них он провел за рычагами ДТ-75, чей век, увы, завершился. В последние годы сельское хозяйство получило современную энергонасыщенную технику. Сельхозпредприятие, в котором трудится Быков, также приросло самоходными новинками. Они высокопроизводительные, манёвренные, на них комфортно работать.

— К новой технике привыкал постепенно. Здесь нет привычных рычагов управления, все автоматизировано. В кабине созданы все условия для комфортной работы. Преимуществом является большая маневренность, что позволяет убрать урожай без потерь. У меня нет предпочтений ни среди культур, ни среди агроприемов, — делится мнением механизатор, — и пшеница, и ячмень, и подсолнечник, и свекла по-своему хороши и являются ценным сырьём для пищевой промышленности. Так же и с боронованием, культивацией, внесением удобрений, обработкой посевов или непосредственно с жатвой.

Весна, лето, осень — времена года, как и работы, сменяют друг друга. Зимой, отдыхая от трудов, Быков будет украдкой посматривать на уличный термометр: не поднялся ли его столбик до плюсовой отметки. Сам-то дома, а душа там, в поле.