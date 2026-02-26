Приняты поправки в бюджет Липецкой области на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

Областной Совет депутатов утвердил на очередной 57 сессии первые поправки в закон Липецкой области «Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». Расходы увеличиваются на сумму свыше 10 миллиардов рублей. Свыше 2 миллиардов рублей дополнительно направлены на увеличение социальной выплаты лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Ранее она составляла 600 тысяч рублей, теперь её размер составит 1 миллион рублей и 1,5 миллиона рублей в войсках БПЛА.

Еще 59 миллионов распределены на выплаты в первом квартале этого года работникам УФСИН и на единовременную соцвыплату лицам, заключившим контракт с Министерством обороны о пребывании в мобилизационном людском резерве Вооруженных Сил РФ.

Порядка 600 миллионов рублей пойдут на капремонт, закупку оборудования, мебели в организации здравоохранения Липецка. Там же будут обеспечены мероприятия по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Почти 400 миллионов рублей направят на обновление детских лагерей, а именно капремонт спального корпуса в «Прометее» и установку современных быстровозводимых конструкций в лагерях «Прометей», «Лукоморье» и «Берёзка».

Свыше 140 миллионов рублей распределены на реализацию мероприятий по модернизации школьной системы Ельца. Ещё около 700 миллионов дополнительно пойдут на ремонт и содержание местных дорог. На 250 миллионов рублей дополнительно пополнится резервный фонд Липецкой области. В результате изменений в 2026 году бюджет составит: по доходам – 103,4 млрд рублей, по расходам – 126,4 млрд рублей.

«Изменения в главный финансовый документ области принимаются с учетом текущих изменений в политической и экономической жизни региона и страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.