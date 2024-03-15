Новые 56 автобусов выйдут в этом году на маршруты Липецкой области. Новые транспортные средства появятся в Грязинском, Долгоруковском, Краснинском, Лебедянском районах и областном центре. Они приобретены благодаря специальному казначейскому кредиту, одобренному региону в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В числе новых автобусов 13 – большого класса, 27 – среднего, 16 – малого. Как сообщили в региональном управлении дорог и транспорта, класс закупаемых автобусов определяли районы с учетом их потребности и сложившегося пассажиропотока. Например, в Воловский округ отправились Газели, в Лебедянь – ПАЗы. А автопарк АО «Липецкие автобусные линии», обслуживающего почти половину межмуниципальных маршрутов области, пополнили 11 автобусов большого класса. Современные НЕФАЗы работают на маршрутах №145 «Липецк – Двуречки» и №576 «Липецк – Задонск».

Сейчас в Липецкую область поступили 52 автобуса, ещё четыре поставят до конца марта. «Новые автобусы повысят комфорт перевозок пассажиров преимущественно в сельской местности. Поездки станут более удобными и безопасными. Надеюсь, жители будут довольны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.