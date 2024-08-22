В преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации в гости к дошколятам — воспитанникам детского сада №4 п. Добринка пришла директор ДЮЦ «Ритм» Л.М. Мочалова.

— Направляясь к малышам, я и не предполагала, что они с таким интересом будут слушать меня, — поделилась личными впечатлениями Лидия Михайловна после визита в детский сад.

Несмотря на свой столь нежный возраст — а участниками встречи были мальчики и девочки пяти-шести лет — они продемонстрировали на удивление глубокие познания: ребятишки знают, на каких зданиях крепят триколор, без заминки назвали цвета нашего флага, а самые наблюдательные даже рассказали, где именно в Добринке они его видели.

Не обошлось и без творческих работ. Вместе с Л.М. Мочаловой дети изготовили миниатюрные флажки и раскрасили их в соответствии с расцветкой Флага России.

«Легендарный триколор и в радостные дни, и в трудные времена укрепляет наш дух и объединяет нас в стремлении сохранить Россию единым, сильным и независимым государством. Под этим флагом совершаются подвиги, научные открытия, спортивные победы. В этот день мы осознаем себя частью единого государства, гордимся нашими достижениями», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.