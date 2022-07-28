Приоритетные направления развития отечественного агропромышленного комплекса обсуждаются на выставке «Всероссийский день поля 2022», в которой принимает участие и делегация Липецкой области во главе с заместителем губернатора Игорем Кремнёвым. Она открылась сегодня в Калининградской области. Традиционно в ходе работы участники рынка обменяются опытом и комплексно рассмотрят вопросы повышения эффективности растениеводства, аграрной науки, сельхозмашиностроения и другие актуальные темы.

«Чтобы соответствовать вызовам времени, нам сейчас важно, поддерживая высокотехнологичный уровень развития сельского хозяйства, постоянно повышать качество производимых продуктов питания. На решение этой задачи и направлены подобные форумы», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Главным событием обширной деловой программы станет пленарное заседание «Растениеводство России: стратегические ориентиры на 2022-2030 годы и инструменты их достижения», которое 29 июля проведет Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Трансляция будет доступна на сайте Минсельхоза России.

Кроме того, состоятся экспертные дискуссии по развитию органического сельского хозяйства, мелиоративного комплекса, работе систем прослеживаемости зерна, пестицидов и агрохимикатов. Отдельная конференция будет посвящена вопросам эффективного земледелия при производстве растениеводческой продукции. Об этом же пойдет речь на питч-сессии стартапов «Повышение урожайности поля».

В последние годы в России активно развивается производство масличных культур. Страна не только полностью закрывает свои потребности в масложировой продукции, но и является одним из крупнейших ее поставщиков на мировой рынок. В рамках деловой программы выставки состоятся две конференции на эту тематику: «Масличный комплекс России: вызовы и перспективы» и «Рапс как драйвер роста рынка масличных». Особое внимание будет уделено семеноводству. Этому вопросу, в частности, будут посвящены круглые столы «Развитие рынка отечественного семеноводства, в рамках реализации ФНТП» и «Взаимодействие сортоиспытательной сети с селекционно-семеноводческими организациями».

Обеспечение аграриев эффективной сельскохозяйственной техникой является одной из фундаментальных задач современного агропромышленного комплекса. В сегодняшних условиях особенно важно сохранить темпы обновления сельхозпарка. Эту проблематику обсудят на круглом столе «Стратегия развития машиноиспытаний в Российской Федерации».

Особую значимость в глобальном контексте имеет взаимодействие стран – членов ЕАЭС по линии АПК. Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия обладают значительным потенциалом развития сельхозпроизводства и расширения взаимной торговли продовольствием. Одна из панельных дискуссий будет посвящена российскому экспорту аграрной продукции на рынки ЕАЭС в новых реалиях. В деловых встречах примут участие представители Минсельхоза России и региональных органов управления АПК, руководители ведущих агропредприятий страны, отраслевых ассоциаций, банков и научно-исследовательских организаций.