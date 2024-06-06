Третье за день соглашение о развитии туристической сферы Липецкой области заключено в рамках Петербургского международного экономического форума. Сотрудничество с компанией «Вавилово» предполагает развитие инфраструктуры природного парка «Олений». Объём инвестиций составит 5 млрд рублей. До 2027 года на территории в 3000 гектаров собираются построить гостиничный комплекс, музей, арт-лекторий и пансионат-кампус для проживания персонала. Будет создано 200 новых рабочих мест.

«В регионе мы развиваем разные направления туризма, чтобы каждый мог найти для себя интересные локации, выбрать вид отдыха по душе, провести время на свой вкус и, конечно же, открыть для себя многогранную Липецкую область с её прекрасной природой, традициями и историей», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Территория парка огромная. Там фактически в естественных условиях живут олени, муфлоны, вятские лошади, сурки, журавли и другие животные и птицы. Для посетителей проводятся сафари-экскурсии. Есть домики для гостей. С начала года «Олений парк» посетили более 3000 туристов из разных российских регионов.