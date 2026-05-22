Пришли дети к ветерану

Моей маме Раисе Васильевне Саталкиной 95. Ей было 10 лет, когда началась война. Отец ушел на фронт, оставив их с братом на попечении родственников (мама умерла еще до начала войны). Тяжелое, голодное было время. Сегодня пенсионерка не любит вспоминать его.

Она жизнерадостный и очень трудолюбивый человек. 42 года проработала свекловичницей в совхозе «Кооператор», вырастила вместе с мужем нас, троих своих детей. Всегда счастлива, когда к ней в гости приезжают дети, внуки, а теперь уже и правнуки.

Мы стараемся порадовать нашу любимую бабулю. В канун Дня Великой Победы две мои внучки — Лиза и София — посвятили ей свои школьные победы: одна из них поднялась на вторую ступеньку в региональных спортивных соревнованиях по плаванию, а вторая, командуя отрядом в игре «Зарница», вывела свой коллектив в лидеры.

Отличный подарок преподнесли моей мамочке и ребята-лицеисты. В первых числа мая вместе со своим педагогом Ларисой Александровной Игуменовой трое девятиклассников: Антон Иванов, Артем Конов и Никита Курганников — пришли к ветерану с шефской помощью. Ребята вскопали грядки и, что было особенно приятно нашей Раисе Васильевне, посадили на участке, возле самого крыльца, куст розы. В знак уважения и благодарности.

А в самый канун 9 Мая моя мама принимала новых гостей. Воспитанники Л.А. Игуменовой Всеволод Кудаков и Екатерина Переменина пришли к заслуженной пенсионерке, чтобы поздравить ее с великим праздником Победы. Читали ей стихи, преподнесли подарок, чем очень растрогали ветерана.

Раиса Васильевна тепло встретила гостей, вручила им по шоколадке, угостила сладостями.

— Какие хорошие дети подрастают: внимательные, чуткие, заботливые, — не удержалась моя мама от похвалы. — А говорят, что молодежь сегодня плохая.

Татьяна ПРОШИНА.

Фото автора.