На минувшей неделе 118 обходчиков участковых избирательных комиссий прошли очное обучение, организованное территориальной избирательной комиссией Добринского района, по вопросам реализации проекта «ИнформУИК».

Как рассказала председатель ТИК Ольга Нархова, обходчики — это члены участковых избирательных комиссий, которым предстоит проделать большую работу по информированию избирателей в период подготовки выборов Президента Российской Федерации. Все они будут задействованы в обходе жителей нашего района.

В ходе двухдневного обучения О.Н. Нархова рассказала обходчикам об организационных вопросах проведения информирования избирателей. Обсуждалось использование фирменной экипировки и печатных информационных материалов. Немало вопросов у обходчиков вызвал алгоритм работы со специальным приложением «ИнформУИК», которое потом детально разобрали на практике. Почти все члены участковых избирательных комиссий, которые будут работать обходчиками, это опытные люди, но тем не менее им еще раз напомнили о навыках успешного общения и стрессоустойчивости, а также освежили в памяти знания в области избирательного процесса и права.

В конце обучения председатель ТИК Добринского района Ольга Нархова ответила на вопросы, возникшие у обходчиков в процессе обучения.