Присоединиться к «Министерству контента» и стать популярным блогером могут жители Липецкой области

6 июня завершится регистрация на «Министерство контента» — программу проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Она готовить лидеров мнений, создающих экспертный и социально значимый контент. Подать заявку на участие в программе жители Липецкой области могут на официальном сайте проекта.

Трек «Министерство контента» объединит блогеров, которые специализируются на тематическом контенте, а также специалистов профильных федеральных и региональных органов исполнительной власти. Авторы будут учиться работать на стыке креативной индустрии и приоритетных направлений развития страны — в связке с ведомствами им предстоит пройти тематические мастер-классы, создать медиапродукты на основе реальных задач министерств, а также разработать стратегии информационного сопровождения в пяти ключевых направлениях.

Образовательный трек состоит из четырёх этапов: регистрации и портфолио-отбора (до 6 июня), индивидуальной подготовки и обучения в формате допобразования (6 июня — 25 июля), командную работу блогеров и представителей федеральных ведомств (8 августа — 16 ноября) и финальную защиту медиапроектов (17 — 19 ноября). Образовательная программа реализуется в гибридном формате с привлечением ведущих экспертов отраслей. Сильнейшие участники трека войдут в экспертные сообщества, обменяются опытом с лидерами индустрии и смогут пройти программу дополнительного профессионального образования в Мастерской управления «Сенеж», которая откроет новые карьерные перспективы.

«Это хорошая возможность для наших жителей заявить о себе, развить навыки публичных коммуникаций и внести вклад в формирование позитивной повестки. Регион всегда поддерживает инициативы, которые помогают раскрыть потенциал наших талантливых земляков. Уверен, что участники из нашего региона достойно представят область и смогут использовать полученные знания для продвижения важных социальных и профессиональных тем и инициатив», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети» и направлен на поиск, обучение и развитие талантливых и увлеченных авторов и создание социального контента, синхронизированного с повесткой современной России.