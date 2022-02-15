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Приставы в Липецке взыскали с мужчины ущерб за затопленную квартиру

3 часа назад
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Сотрудники Советского районного отделения судебных приставов г. Липецка УФССП России по Липецкой области взыскали 340 тысяч рублей за ущерб, причиненный заливом квартиры.

Гражданин залил квартиру соседа снизу. В связи с порчей имущества и значительными повреждениями квартиры мужчина обратился в суд, который вынес решение — причиненный истцу ущерб в размере около 340 тысяч рублей должен быть возмещен. Исполнительный документ поступил в Советское районное отделение судебных приставов г. Липецка УФССП России по Липецкой области.

Сотрудник службы уведомил гражданина о возбуждении исполнительного производства и разъяснил порядок взыскания долга. В связи с нежеланием гражданина добровольно оплачивать задолженность, судебный пристав-исполнитель применил меры принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель вынес постановления о запрете на регистрационные действия в отношении шести квартир должника и предупредил, что в случае дальнейшего уклонения от оплаты задолженности на одну из квартир может быть наложен арест.

Оценив серьезность положения, гражданин оплатил задолженность в полном объеме. Денежные средства перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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