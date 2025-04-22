Общество

Присуждены областные премии в сфере соцзащиты

27 минут назад

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На очередной 48-ой сессии облсовета парламентарии утвердили кандидатов к награждению областными премиями в сфере социальной защиты населения. Их получат 33 сотрудника, в том числе Надежда Бредихина — ведущий документовод Добринского отдела УМФЦ региона. Ей вручат награду в номинации «Искренний сервис», которую присуждают за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг работникам УМФЦ Липецкой области.

«Развитие системы предоставления государственных услуг в регионе направлено, прежде всего, на упрощение этой процедуры для жителей области. Наша самая большая ценность — это люди, которые своими неравнодушием и активностью, идеями совершенствуют систему и помогают нам двигаться веред», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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