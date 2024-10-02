Первого октября свой 60-й день рождения встретил наш земляк Сергей Алексеевич Климентов.

Родился в ГДР, вырос на Таймыре

Он по праву считает себя добринцем, хотя родился в дружественной нам в те годы Германской Демократической Республике, а вырос, возмужал на Таймыре. Вот такая у него интересная биография.

— Здесь, в Добринском районе, мои корни, — говорит юбиляр. — Родители из Нижней Матренки, дед по материнской линии много лет проработал в Плавицком откормсовхозе управляющим. Я совсем еще пацаненком был, но помню, как любил объезжать с ним поля…

— А как же получилось, что место рождения — Германия? — интересуюсь у собеседника.

Оказывается, после срочной службы в составе Группы советских войск в Германии его отец стал военным, оставшись служить в СА по контракту, мама тоже туда переехала. И в 1964 году в небольшом немецком городке Шверин в семье русского офицера Климентова появился малыш.

Обычный рабочий день, как правило, начинается со звонков.

Но родители долго не задержались на чужбине. В конце 60-х переехали на родину, в СССР, да ни куда-нибудь, а на Таймыр, в г. Дудинка.

— Это небольшой городок — 30 тысяч население, — вспоминает ныне Сергей Алексеевич. — И хотя родом я отнюдь не с севера, но те годы — самые значимые в моей судьбе. Потому что там я вырос, окончил школу, получил профессиональное образование… То есть, мое становление, как человека, прошло именно на Севере.

Могу предположить, что это обстоятельство и сформировало характер Сергея Климентова. По натуре он человек добрый, понимающий, ответственный. Каких большинство в северных широтах.

— Там, на Таймыре, живут особые люди: с обостренным чувством долга, со своим, присущим только северным народностям, пониманием добра, зла, взаимовыручки, — уверен юбиляр. — Не раз убеждался в этом.

Он припомнил случай, когда, уже работая ветеринарным врачом, возвращался со своими коллегами из экспедиции:

— Тогда нас закинули в тундру на три недели: некробактериоз поразил целое стойбище оленей (а это 5-6 тысяч голов). Кстати, очень опасное инфекционное заболевание, грозящее в случае непринятия мер поразить до 80 процентов поголовья.

Справившись с проблемой, ветврачи возвращались домой вплавь по реке на моторных лодках, а путь был неблизкий. С наступлением ночи причалили возле какой-то избушки, возвышающейся на утесе. Думали, нежилая. Ан, нет — целая семья там ютилась. Путников встретили, как дорогих гостей. Накормили, обогрели, спать уложили, несмотря ни на стесненные условия, ни на скромный достаток в семье.

— Большая часть северян — именно такая: последним куском поделятся, рубаху с себя не пожалеют, если согреть нужно оказавшегося в беде, — поныне уверен С. Климентов.

Решил лечить животных

— А как же Вы ветеринаром стали? Что на выбор повлияло? — интересуюсь у собеседника.

— Всё просто до тривиальности, — улыбается он. — В Дудинке, где я 8 классов окончил, был ветеринарный техникум. Вот и, долго не раздумывая, пошел учиться на фельдшера. Да и профессия в зоне оленеводства была крайне востребованна. А я не планировал менять место жительства.

Но судьба пишет историю нашей жизни по-своему, по одним только ей ведомым законам.

После учебы у Сергея была армия.

— Сам выбор сделал, — Сергей Алексеевич до сих пор гордится этим. — Как и отец, попросился на службу в ГДР. И ни разу не пожалел. Вообще, я легкий на подъем: с удовольствием меняю привычный уклад жизни, люблю обживать новые места, находить новых друзей. Хотя при этом и старых приятелей не забываю…

Наверное, это желание постигать неизведанное, новое и побудило молодого парня оставить полюбившуюся работу ветеринара на далеком севере и поехать ни куда-нибудь, а в саму столицу — в Москву — поступать в Ветеринарную академию имени Скрябина.

Конечно же, он не мог не поступить. Были глубокие знания, основанные на накопленном уже опыте.

— Работу ветфельдшера я знал с азов, что называется, — говорит сегодня именитый специалист-эксперт по вопросам ветеринарии. — Одна практика на базе подсобного животноводческого хозяйства Норильского комбината чего стоит! Мне неделями приходилось жить там, вакцинировать животных, лечить их в случае какой-либо инфекции, раз в полгода (в период выбраковки стада) проводить ветсанэкспертизу… Опыт приобрел ни с чем не сравнимый.

Любовь нечаянно нагрянула…

Да, произошло это, как часто и у многих бывает, неожиданно. Аллочка — небесное создание — училась на два курса старше. Любовь их накрыла сразу и была всеобъемлющей и взаимной…

Когда девушка получила диплом и упаковала уже чемодан, готовая уехать на свою историческую родину, в Курскую область, ее возлюбленный, готовый за ней в огонь и воду, сделал предложение руки и сердца.

А дальше всё происходило стремительно. Переезд в

г. Дмитриев, перевод на заочное обучение (впереди у Сергея еще было два курса до защиты диплома), трудоустройство в качестве ветврача на местную птицефабрику (он с первых дней супружества взял на себя ответственность за семью и понимал, что именно он — хозяин, а значит, главный добытчик). Аллочка гордилась своим мужем: она чувствовала его крепкое мужское плечо, его внимание и заботу. Он стал для нее не только основной опорой, но и самым близким и родным человеком. Как оказалось — на долгие годы.

Девять лет они были курянами. Там в их семье родился первенец — сын Никита.

На родину предков потянуло

В 1999 году семья Климентовых решила поменять место жительства.

— Здесь, в Липецкой области, было больше перспектив, — рассуждает сегодня Сергей Алексеевич. — Одного поголовья КРС (крупного рогатого скота) было под 30 тысяч! Моя тетя тогда работала в племобъединении, и именно она подала нам идею с переездом.

Выбор на Добринку пал не случайно. Мы же помним, что родители Сергея из наших мест.

— Кроме возможностей в плане профессионального роста, были и другие причины: наличие моих родственников под боком, как говорится. Да и люди здесь позажиточнее жили.

С тех пор чета Климентовых надежно обосновалась в Добринке. В семье родился второй ребенок — дочка Татьяна.

Профессиональная судьба ветеринарного врача Сергея Климентова складывалась удачно. Но в этой удаче не было места случайностям, везению, протеже с чьей-то стороны. Всего, чего добился мой герой за свою почти 40-летнюю трудовую биографию, это его и только его заслуга. И помощь супруги, которая и поныне постоянно рядом.

В нашем районе Сергея Алексеевича Климентова знают многие. Его место работы с первых дней переезда в Добринку — ветстанция. Был врачом, пять лет спустя назначили начальником Добринской станции по борьбе с болезнями животных, затем стал главным госветинспектором трех районов: нашего, Грязинского и Усманского.

Сейчас он — главный специалист-эксперт в управлении ветеринарии Липецкой области. Работает в отделе контроля за исполнением надзорных полномочий. Очень гуманная работа — быть на защите братьев наших меньших.

Внук родился! Бабушки рядышком с дедушкой. Февраль 2024 года.

Трудится честно, ответственно, на совесть.

Недаром, кроме множества наград, имеет благодарности от губернатора и областного Совета депутатов за многолетний добросовестный труд. А летом нынешнего года получил юбилейную медаль «70 лет Липецкой области».