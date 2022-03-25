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Присяжные признали липчанина виновным в совершении особо тяжкого преступления

11 минут назад
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Приговором Октябрьского районного суда г. Липецка от 24.03.2022, постановленному на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей, житель г. Липецка признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Подсудимому предъявлено обвинение в том, что 10.05.2019 возле дома по ул. Ильича на почве личных неприязненных отношений нанес ранее незнакомому мужчине не менее одного удара в область плеча и не менее двух ударов кулаком в область головы.

В результате потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности его смерть.

Несмотря на то, что подсудимый наставал на своей невиновности, коллегия присяжных заседателей единодушно признала его виновным, хотя и заслуживающим снисхождения.

На основании вердикта присяжных, учитывая мнение государственного обвинителя, суд определил виновному наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на 1 год.

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