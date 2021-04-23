Вердиктом суда присяжных 33-летний Руслан К. признан виновным в нанесении не менее двух ударов битой в голову потерпевшему. Причинён тяжкий вред здоровью, повлёкший по неосторожности смерть потерпевшего.

Преступление совершено 16 октября 2017 года в период времени с 9 до 11.40 минут в квартире дома по улице Заводской в г. Лебедяни.

Экспертиза установила: причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма, состоящая из ушибленных ран различных частей головы, многооскольчатых переломов костей свода и основания черепа, ушиба мозга, кровоизлияния в область гипофиза.

Согласно материалам дела, Руслан К. пришёл в тот день в гости к своему соседу по дому и распивал с ним спиртное. Затем в эту квартиру зашёл 32-летний потерпевший, с которым у Руслана К. имелись неприязненные отношения. Между мужчинами завязался словесный конфликт. Потерпевший предложил выйти поговорить на улицу. Руслан К. ответил, что готов, но ему надо переобуться в своей квартире. В дальнейшем, как присяжные сочли доказанным, Руслан К. вернулся из своей квартиры с деревянной битой и не менее двух раз ударил потерпевшего в голову. Тот изначально почувствовал себя плохо, но затем заверил присутствующих, что с ним всё нормально. Вызов «скорой помощи» был отменён.

Спустя несколько часов у потерпевшего наступила стойкая утрата сознания, а затем и смерть в результате развившегося отёка головного мозга.

Руслан К. ходатайствовал о рассмотрении его дела судом присяжных. Ходатайство было удовлетворено. 24 июля 2020 года постановлен приговор, по которому Руслан К. оправдан за отсутствием события преступления. Однако в связи с допущенными процессуальными нарушениями в апелляции приговор был отменён, дело направлено на новое рассмотрение.

В ноябре 2020 года коллегия присяжных была сформирована во второй раз и приступила к судебному следствию. 13 апреля 2021 года вынесен вердикт. Присяжные сочли вину Руслана К. в совершении преступления установленной и доказанной. Единым было мнение присяжных о том, что Руслан К. заслуживает снисхождения при назначении наказания.

После проведения судебных прений, а также последнего слова подсудимого судья Елена Шабанова постановила приговор. Действия Руслана К. квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

В рамках санкции статьи и с учётом мнения присяжных о снисхождении назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Поскольку у Руслана К. имелась судимость, к назначенному наказанию присоединено наказание по приговору от 23 ноября 2018 года.

Окончательно к отбытию назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Руслан К. взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Липецкий областной суд путём подачи апелляционной жалобы, сообщает пресс-служба Липецкого областного суда.