Привет бойцам из Верхней Матренки

Коллектив Верхнематрёнской школы, учащиеся и их родители собрали очередную партию гуманитарного груза для солдат СВО.

— В него вошла в основном пища: сухпайки, сладости и другие продукты длительного хранения, – рассказывает директор учреждения Любовь Васильевна Перова. – Эту патриотическую акцию «Посылка солдату СВО» мы провели в преддверии Дня защитника Отечества, ведь они и есть наши самые настоящие защитники. В коробки мы также вложили письма и открытки.

По словам руководителя, подобных грузов за год они собирают не менее 3-4. Традиционно передают гуманитарку с поздравлениями к Новому году и Рождеству, Дню Победы, а также, как в этот раз, к главному мужскому празднику и обычно после летних каникул, в сентябре, ещё организуют большой сбор помощи бойцам.

— Бывает, что отдельно собираем только лекарства или крупы, — продолжает Л.В. Перова, – мы сотрудничаем с группой «ZOV Добринских казаков» и получаем конкретные заявки от них. И отправляем потом посылки защитникам тоже обычно с их помощью. Нередко случается, что собираем груз по заявке нашего земляка или выпускника школы. Помимо прочего, в весенне-летний период мы отдельно объявляем сбор воды. Таким образом мы постоянно выражаем военным, участвующим в ходе СВО, нашу благодарность и поддержку.