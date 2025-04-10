Прививка для буренки

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Ветеринарные специалисты ОГБУ «Добринская СББЖ» провели вакцинацию сельскохозяйственных животных против сибирской язвы и эмфизематозного карбункула в личных подсобных хозяйствах Среднематренской, Березнеговатской и Хворостянской сельских администраций. Мероприятие охватило крупный и мелкий рогатый скот, а также лошадей, что позволило значительно снизить риски возникновения опасных инфекций.

Специалисты также провели разъяснительную работу с владельцами хозяйств, подчеркнув важность своевременной вакцинации для предотвращения массовых вспышек заболеваний.

Данные мероприятия являются частью ежегодной программы по обеспечению эпизоотического благополучия региона. Ветеринарные работники планируют продолжить вакцинацию в других населенных пунктах, а также усилить контроль за выполнением профилактических мер в частных и фермерских хозяйствах.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов не раз отмечал положительный вклад ветеринарной службы в положительные результаты, достигаемые регионом в сельском хозяйстве.