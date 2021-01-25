Почти половина поступившей в Липецкую область партии вакцины от COVID-19 уже использована. Прививки от коронавируса сделали около 9 тысяч жителей региона. Только в минувшую субботу было привито 2318 человек. В Усманском и Становлянском районах поступившая партия препарата «Спутник-V» реализована полностью.

Всего в регионе развернуты 29 пунктов вакцинации. Созданы 16 мобильных бригад для проведения иммунизации на выезде – в организованных коллективах и в местах массового скопления людей. 23 января выездная прививочная акция прошла у одного из торговых центров в Липецке. На этой неделе медики продолжат делать прививки от коронавирусной инфекции на выезде. Для проведения иммунизации привлечены дополнительные сотрудники и волонтёры.

«Массовая иммунизация позволит быстрее справиться с коронавирусной инфекцией. Мы прилагаем максимум усилий по информированию населения о важности вакцинации и особенностях её проведения. Большая работа проведена с главами районов. Медики справляются с поставленной задачей – прививают боле двух тысяч человек в сутки», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

По данным регионального управления здравоохранения, за последние семь дней в Липецкой области отмечается снижение числа летальных исходов от COVID-19 – на 27% по сравнению с предыдущей неделей. Относительно стабилизировалась ситуация с числом новых заболевших. Коечный фонд в инфекционных госпиталях региона свободен на 31,5%, в связи с чем принято решение о сокращении числа коек до 200 на базе санатория «Липецк». Общий коечный фонд составит 2200 коек.

Продолжается бесперебойное снабжение амбулаторных больных препаратами для лечения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день выписано 20 037 рецептов на сумму свыше 13 млн рублей. Ежесуточное обследование методом ПЦР составляет около трёх тысяч исследований и превышает установленный норматив в 200 исследований на 100 тысяч населения.