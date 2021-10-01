Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции продолжается в Липецкой области. В октябре липчанам и ельчанам будут доступны услуги мобильных прививочных пунктов. В региональном управлении здравоохранения составили график их работы в крупных торговых центрах.

В помещении ТЦ «Октябрьский» (г. Липецк, ул. Меркулова, 2) медики будут ждать желающих привиться 08, 15, 22, 29 октября с 12:00 до 14:00. Вакцинироваться в помещении ТЦ «Москва» (г. Липецк, улица Германа Титова, 10) можно будет 6, 20 октября 2021 с 14:00 до 16:00. В ТЦ «Малибу» (г. Липецк, улица Валентины Терешковой, 35Б) мобильный пункт вакцинации будет работать 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 октября с 12:00 до 15:00. Привиться можно будет и в отделении почтовой связи №398059, по адресу (г. Липецк, ул. М.И. Неделина, 31А) 7, 8, 14, 15, 21 ,22, 28, 29 октября с 12:00 до 15:00. В помещении офиса врача общей практики Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 (г. Липецк, ул. Московская, 143) можно будет сделать прививку по предварительной записи по телефону: 31-55-60, вакцинировать планируют 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 октября с 10:00 до 12:00.

Мобильные пункты вакцинации будут работать и в Ельце. 14 октября с 10:00 до 13:00 ельчане могут привиться на площадке перед ТЦ «Линия» (г. Елец, Московское шоссе, д. 3а). 5, 12, 19, 26 октября мобильный передвижной комплекс будет работать на площадке перед ТЦ «Глобус» (рынок Строитель, г. Елец, ул. Радиотехническая, 22) с 11:00 до 18:00.

По данным управления здравоохранения Липецкой области, на сегодняшний день в регионе от коронавируса однократно привиты 410204 человека, план выполнен на 56,2% из расчёта охвата населения 80%. Двукратно привиты 391298 человек.