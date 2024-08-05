Мониторинг организации полноценного, сбалансированного питания детей — одно из важных направлений деятельности общественной палаты Добринского муниципального района.

Посещая детские учреждения, ее представители контролируют качество продуктов, из которых готовят пищу, условия их хранения и сроки реализации.

В этот раз общественники пришли в гости (а одновременно и с проверкой) в Добринский детский сад № 4, который расположен в Чамлычке, на улице Кирова.

Они присутствовали во время раздачи и приема пищи, анализировали меню, проверяли, достаточно ли оно разнообразно, соблюдается ли калораж.

Представители палаты посетили и пищеблок, оценили условия, в которых осуществляется приготовление блюд.

Комиссия осталась довольна результатами. В группах создана благоприятная эмоциональная обстановка во время приема пищи. Дети обеспечены соответствующей посудой, столы и стулья соответствуют ростовым показателям. Санитарное состояние помещений, укомплектованность оборудованием, качество продуктов, условия их хранения на складе — всё находится в соответствии с нормативами. Отметили, что продукты на складе и в холодильниках сертифицированы, срок их реализации не нарушен.

Но самое главное — обеды в детском саду юным воспитанникам очень нравятся, детки едят с удовольствием и даже просят «добавки».