Первого декабря исполнилось 20 лет партии «Единая Россия», созданной Президентом Владимиром Владимировичем Путиным. За эти годы она стала ведущей политической силой страны.

— «Единая Россия» сейчас рассматривается как символ единства людей, ведущая политическая партия, которая работает в интересах государства и людей, на укрепление политической, экономической и социальной стабильности, — с такими слова к единороссам-добринцам обратился секретарь местного отделения партии, глава Добринского муниципального района Роман Ченцов. — От всей души поздравляю всех партийцев, сторонников, молодогвардейцев и тех, кто разделяет наши взгляды. Желаю вам успехов во всех начинаниях, укрепления наших позиций, новых побед и свершений!

В этот же день Роман Ченцов в рамках работы общественной приемной Добринского местного отделения партии в дистанционном формате провел прием граждан, приуроченный к 20-летию «Единой России».

В ходе телефонного общения были рассмотрены вопросы благоустройства, строительства тротуаров, водоснабжения, газификации, оборудования скверов и парков и многое другое.

— Каждое обращение подробно проанализировано, — рассказал Роман Ченцов, — там, где это требовалось, принимались незамедлительные решения. По результатам приема мною были даны соответствующие поручения заместителям и главам сельских поселений. Решение вопросов, обозначенных добринцами, я взял под личный контроль. Работа с обращениями граждан — одно из важнейших направлений нашей деятельности, такие приемы дают возможность оперативно реагировать на возникающие острые социальные, экономические, правовые и даже бытовые проблемы.