Приём в честь работников торговли

Традиционно в четвертую субботу июля в России отмечается День работника торговли. В администрацию Добринского района по этому поводу пригласили лучших представителей сектора экономики, без которого невозможно представить современную жизнь.

— На территории Добринского района, — обратилась к ним заместитель руководителя муниципалитета Галина Демидова, — осуществляют свою деятельность 213 торговых предприятий, 62 объекта бытового обслуживания. В результате проводимой работы по улучшению качества обслуживания населения в рейтинге среди 18 районов и округов Липецкой области мы входим в пятерку лидеров. В этом году открыли 15 новых объектов торговли и общественного питания. И все эти цифры — результат вашей кропотливой и очень необходимой работы. Уважаемые работники торговли! Вы вносите заметный вклад в развитие родного края, являетесь основой социально-экономического развития. Желаю успехов в работе. Пусть каждое совместное начинание приносит вам радость, прибыль и только положительные эмоции.

Затем Г.М. Демидова зачитала поздравительный адрес от имени главы Добринского района А.Н. Пасынкова, после чего началась церемония награждения.

Почетные грамоты администрации муниципалитета, цветы и денежные сертификаты были вручены индивидуальному предпринимателю, руководителю магазина «Эконом» с. Демшинка Александру Калаеву, продавцу магазина «Вояж» п. Добринка (ИП Беляева Е.А.) Надежде Алексеевой, индивидуальному предпринимателю, владельцу магазина «Семейный» п. Добринка Надежде Попковой, продавцу магазина «Автозапчасти» (ИП Болдин И.В., п. Добринка) Николаю Болдину, водителю автолавки ООО «Надежда» п. Добринка Юрию Годовикову.

Все эти люди не один десяток лет трудятся в сфере торговли и отличаются высоким профессионализмом. А работники культуры подготовили для приглашенных музыкальные подарки.

«Профессиональный праздник – это повод подвести итоги работы за год и отметить достижения. В нашем регионе растет товарооборот и удовлетворенность жителей услугами, оказанными предприятиями торговли. Особенно хочется выразить признательность предпринимателям, обеспечивающим продовольствием дальние населенные пункты и тем самым выполняющим важную социальную миссию, а также ветеранам отрасли, которые заложили традиции работать усердно на благо жителей региона», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.