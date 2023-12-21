В Липецкой области начался приём заявлений на продление единого пособия. Об этом в прямом эфире в Центре управления регионом рассказал управляющий Отделением СФР по Липецкой области Евгений Павлов. Семьи, у которых в декабре истекает срок выплаты единого пособия, могут до конца месяца подать заявление, чтобы получать средства в следующем году.

По действующим правилам единое пособие назначается на 12 месяцев, а чтобы продлить его еще на год, нужно подать заявление. Если сделать это заблаговременно, выплата пособия станет непрерывной. Написать заявление на новую выплату можно заранее — в течение месяца до конца срока выплаты. Для самых первых получателей пособия, которым оно было оформлено в январе 2023 года, такой срок наступил в декабре этого года. Поэтому семьи уже могут обратиться в Отделение СФР по Липецкой области за продлением выплат.

При продлении пособия, как и при первичном назначении, Отделение Социального Фонда России по Липецкой области проверит доходы и имущество семьи, чтобы определить ее нуждаемость в социальной поддержке. Для большинства получателей такая проверка пройдет незаметно, поскольку фонд самостоятельно уточнит необходимые сведения.

«Поданное заявление на пособие рассматривается в течение 10 рабочих дней. В случае успешного продления родители будут получать выплату в привычные для себя сроки, в которые средства приходили до этого. При безналичном зачислении на счет в банке выплата поступит 3-го числа за предыдущий месяц, то есть 3 февраля. При доставке почтой – с 1-го по 25-е число за предыдущий месяц», — отметил Евгений Павлов

Если родители не успеют продлить пособие в декабре, они смогут подать заявление и позже. В случае его одобрения выплату предоставят с месяца подачи заявления.

Подать заявление на оформление единого пособия можно на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Отделения Социального фонда России по Липецкой области.

Единое пособие было введено в России с 2023 года. Оно заменило несколько ранее существовавших выплат на детей и беременным женщинам. На выплату имеют право семьи с доходами меньше прожиточного минимума на человека. Чтобы средства получали те, кто в них действительно нуждается, при оформлении применяется оценка доходов и имущества семьи.

Также в своем интервью Евгений Павлов напомнил, что от доходов зависит и размер пособия. Он составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка или трудоспособного взрослого — в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. В Липецкой области выплата на детей в этом году составляет от 6 тыс. до 12,3 тыс. рублей в месяц.

Полную версию интервью управляющего ОСФР по Липецкой области можно посмотреть в социальной сети Вконтакте на официальных страницах регионального Отделения СФР и Центра управления регионом.