В Липецкой области открыт приём заявок на получение грантов на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства и для молодых предпринимателей. Грант выдаётся в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Заявки принимаются до 10 октября 2022 года.

Сумма гранта – от 100 до 500 тысяч рублей. Для его получения необходимо пройти конкурсный отбор. Использовать грант необходимо в течение 12 месяцев со дня поступления средств на расчётный счёт. При этом предприниматель не должен иметь долгов по налогам/взносам более 300 тысяч рублей. Ещё одно условие – прохождение обучения в центре «Мой бизнес» по основам предпринимательской деятельности, чтобы разбираться в условиях ведения бизнеса, мерах поддержки и нововведениях в законодательстве. Получатель гранта должен осуществлять деятельность и быть зарегистрированным на территории Липецкой области, участвовать в проекте собственными средствами (не менее 25% от суммы проекта).

Грант можно потратит на следующие цели:

— аренду и ремонт нежилого помещения (включая приобретение строительных материалов, оборудования, необходимого для ремонта);

— аренду и (или) приобретение оргтехники, оборудования (в том числе инвентаря, мебели);

присоединение к инженерным сетям (электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);

— оплату коммунальных услуг и услуг электроснабжения;

— приобретение ПО (в том числе расходы, связанные с получением прав по лицензионному соглашению, адаптацией, настройкой, внедрением и модификацией программного обеспечения; расходы по сопровождению программного обеспечения);

— оплату первых взносов по договорам лизинга, услуг связи, коммунальных платежей;

оплата услуг связи и интернета;

— продвижение (СМИ, сайт и соцсети);

— выплату по передаче прав на франшизу (паушальный платеж) и другие.

Результат предоставления гранта:

1) для социальных предприятий:

осуществление социальным предприятием деятельности в сфере социального предпринимательства и подтверждение статуса социального предприятия в течение трех лет.

2) для молодых предпринимателей:

осуществление предпринимательской деятельности и предоставление в Управление информации о финансово-экономических показателях своей деятельности в течение трех лет.

Заявки подаются в управление экономического развития Липецкой области по адресу: г. Липецк, ул. Кузнечная, дом 8 (каб. 206). Телефон для связи: +7 (4742), 22-71-35, 23-10-27

Более подробная информация размещена на сайте центра «Мой бизнес».