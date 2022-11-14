Стартовал приём заявок на получение регионального гранта «Туризм». Он продлится до 25 ноября включительно. Размер поддержки – до 15 млн рублей.

«Мы поддерживаем предпринимателей, развивающих туризм. В регионе уже есть примеры успешной реализации этого гранта. Ждём новых интересных идей, которые получат финансирование», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Грант направлен на финансовое обеспечение затрат предпринимателей, реализующих проекты в сфере внутреннего и въездного туризма. Полученные средства можно направить на приобретение земельных участков, оборудования, мебели, материалов, инвентаря, разработку проектной документации, а также на покупку или строительство, ремонт и переустройство помещений, подключение к коммуникациям. Важно, что на покупку инвентаря и материалов должно быть направлено не более 20% от суммы гранта.

Дополнительную информацию о предоставлении гранта можно узнать по телефонам: 8 (4742) 22-71-35 и 8 (4742) 23-10-27, подать заявку – в центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Кузнечная, д. 8.