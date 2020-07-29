Приём заявок на конкурс «АТОМ РЯДОМ» продолжается

Жители Липецкой области могут продемонстрировать свои знания в области атомных технологий и поучаствовать в конкурсе «АТОМ РЯДОМ». Организованный в год 75-летия атомной промышленности Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом» конкурс проходит во всех регионах страны. Липчане уже зарегистрировались на сайте atomryadom.ru. В своих роликах они продемонстрировали познания в области атомных технологий, окружающих нас в повседневной жизни на каждом шагу.

«Этот конкурс – прекрасная возможность узнать больше об истории нашей страны, об истории атомной промышленности, познакомиться с разработками ученых. и представить собственный взгляд на достижения атомной промышленности», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Для участия в конкурсе «АТОМ РЯДОМ» нужно до 3 августа включительно зарегистрироваться на сайте atomryadom.ru/index и загрузить ролик об интересных фактах, научных открытиях или пользе атома в нашей жизни. Формат может быть любым, например тизер, клип, лекция, интервью. Нет ограничений и в подаче информации: участник может нарисовать, спеть, сочинить и прочитать стихотворение, станцевать. Единственное условие – конкурсант должен обязательно появиться в кадре своего видеоролика.

Сейчас ролики на конкурс представляют как обычные люди, имеющие самые общие представления о том, что такое атом, так и профессионалы, работающие в атомной отрасли. Например, Павел Белоусов из города Обнинска в формате интервью рассказал, почему он решил стать ученым. Он преподает в Обнинском институте атомной энергетики и готовит специалистов для атомной отрасли.

Дарья Ильина из Кемерова записала лекцию, в которой раскрыла тему «Может ли атом быть мирным?». А Элина Селютина из Пятигорска рассказала о том, как атомная энергетика сотрудничает с такими экологическими способами получения энергии, как генерация с помощью ветряков и солнечных батарей. В конкурсе принимают участие и художники. Например, в одной работе, снятой на видео в Северодвинске и выполненной в стиле граффити, представлена плавучая атомная электростанция, которая похожа на гигантскую батарейку. По мнению автора рисунка Ильи Мартынова, такие передвижные станции станут незаменимым источником энергии в будущем.

Конкурс «АТОМ РЯДОМ» посвящен 75-летнему юбилею российской атомной промышленности. 85 регионов страны отправят свои делегации в 25 атомных городов, где 28 сентября пройдут праздничные мероприятия, посвященные юбилею атомной промышленности. Чтобы попасть в число делегатов, нужно принять участие в конкурсе. Это могут сделать те, кому уже исполнилось 18 лет.

Авторов лучшего видео — по одному от каждого региона страны — выберут открытым голосованием на сайте конкурса. 85 победителей получат ценные призы. Кроме того, экспертный совет конкурса выберет группу участников от каждой области, края или республики, которые могут получить возможность не только поехать в атомные города на празднование юбилея, но и принять участие в других интересных мероприятиях.

Список победителей конкурса будет опубликован 20 августа на портале atom75.ru, посвященном 75-летнему юбилею атомной промышленности.