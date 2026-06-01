Приём заявок на участие в фестивале «Ёлки Липецкой земли» стартовал в регионе

Центр туризма «Липецкая земля» при поддержке Министерства экономического развития Липецкой области открыл заявочную кампанию для участников фестиваля «Ёлки Липецкой земли». Масштабное зимнее событие вернётся в Елец в сезоне 2026–2027 годов — и ждёт предпринимателей, организации, учреждения и локальные бренды, готовые создать уникальные новогодние арт-объекты.

Фестиваль «Ёлки Липецкой земли» впервые прошёл зимой 2025–2026 годов и сразу заявил о себе как о новой точке притяжения для туристов. По оценкам организаторов, праздничную площадку тогда посетили больше 50 тыс. гостей. Успех первого сезона позволил масштабировать проект: в этом году его география и число участников вырастут, а единое праздничное пространство в историческом центре Ельца станет ещё ярче.

Организаторы приглашают стать частью события всех, кто хочет заявить о себе широкой аудитории жителей и гостей региона. Участие в фестивале — это возможность повысить узнаваемость бренда, эффектно представить компанию в неформальной праздничной обстановке и внести вклад в развитие новогоднего туризма Липецкой области.

Организаторы предоставляют готовую новогоднюю ёлку, гирлянду для украшения, короб и баннер для оформления, хранение конструкций до и после монтажа, доставку, профессиональный монтаж и демонтаж. Задача участника — подготовить комплект авторских украшений (игрушек, декора, элементов фирменного стиля) в строгом соответствии с техническим заданием фестиваля. Заявки принимаются на электронную почту 88002008120@mail.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (920) 544-33-06.

«Очень здорово, что у нас е такие искренние и душевные проекты. Здесь можно увидеть, насколько богата и разнообразна история каждого уголка нашей области», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.