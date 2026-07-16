Приём заявок на участие в Международной конкурс-премии «КАРДО» для жителей Липецкой области продлён до 25 июля

Жители Липецкой области, занимающиеся уличной культурой и спортом, могут подать заявку на IX сезон международной премии «КАРДО» — заявки принимаются до 25 июля на официальном сайте проекта. Участниками могут стать атлеты, танцоры, художники, видеографы, дизайнеры одежды и авторы социальных проектов старше 14 лет. Победители получают денежные призы, гранты на развитие и доступ к топ-обучению от экспертов индустрии.

Статус премии подтверждают итоги прошлого года: в VIII сезоне участие заявили представители 147 стран, национальные этапы прошли в 15 государствах, а в международном финале встретились сильнейшие из 58 стран. В этом году интерес не угасает — среди уже зарегистрировавшихся участников трёхкратный финалист из Марокко Кхалид Соулман и 14-летняя диджей Michelle из ОАЭ. Это даёт шанс липчанам не только показать себя на мировой арене, но и посоревноваться с лучшими представителями уличных сообществ планеты.

Среди местных участников — 19-летний танцор Егор Фролов, занимающийся брейкингом и развивающий собственный стиль. В этом году он планирует выступить на «КАРДО» в онлайн-формате.

Подать заявку могут райдеры, танцоры, музыканты, граффити-художники, диджеи, дизайнеры, авторы социальных проектов и видеоконтента. Для этого достаточно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте kardoaward.com, выбрать направление и загрузить материалы.

Онлайн-отбор — не единственный путь в финал. В течение сезона проходят региональные, национальные и специальные этапы в России и других странах, победители которых также получают путёвку на Гранд-финал. Участники могут выбрать удобный формат и повысить свои шансы на победу.

В IX сезоне представлено 13 направлений: BMX, скейтбординг, роллерблейдинг, паркур, фриран, воркаут, трикинг, брейкинг, хип-хоп, граффити, рэп, диджеинг и кикскутеринг. Минимальный возраст участников в этом году снижен до 14 лет, что открывает дорогу юным талантам.

Гранд-финал пройдёт во Владивостоке с 16 по 20 сентября 2026 года. В программе — соревнования по экстриму и уличным танцам, граффити-джемы, показы дизайнерских коллекций, образовательная сессия, защита социальных проектов в рамках грантового конкурса и торжественная церемония награждения лауреатов премии за вклад в развитие уличной культуры.

Организатором IX сезона выступает президентская платформа «Россия – страна возможностей» в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Проект создан для поиска и поддержки талантов в сфере уличной культуры и спорта, а также для создания профессиональных и социальных возможностей для представителей уличных сообществ по всему миру.

«Уличная культура и спорт сегодня объединяют молодёжь по всему миру, и Липецкая область — не исключение. Наши ребята талантливы, амбициозны и готовы заявлять о себе на самом высоком уровне. Премия „КАРДО“ даёт им уникальную возможность не только проверить свои силы в соревновании с лучшими атлетами из десятков стран, но и получить серьёзную поддержку для дальнейшего развития. Мы со своей стороны будем продолжать создавать условия, чтобы уличная культура в регионе росла, а талантливая молодёжь могла реализовать свой потенциал», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.