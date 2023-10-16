Последние месяцы календарного года – время завершения капитального ремонта большинства домов и процесса их приёмки. На данный момент работы выполнены по отдельным видам в 129 многоквартирных домах, в которых проживает 25 тысяч человек. Большинство этих высоток находятся в областном центре, остальные – в Ельце, городе Грязи, Лебедянском, Липецком, Усманском районах. В 53 домах установлены новые 132 лифта. В 62 домах отремонтировали крыши, в 36 – системы теплоснабжения, в таком же количестве многоэтажек обновили сети электроснабжения. Собственники помещений 28 многоэтажек уже смогли оценить новую систему холодного водоснабжения, 19 МКД – горячего водоснабжения, 24 МКД – водоотведения. В 23 высотках отремонтировали системы газоснабжения, в шести обновили подвалы.

В стадии приёмки в регионе находится 30 многоэтажек. В состав комиссии, которая инспектирует дом, как правило, входят представители регионального фонда капремонта, управления ЖКХ региона, госжилинспекции, органа местного самоуправления, управляющей организации, компании-подрядчика. Процесс приёмки дома после капремонта может занять не один день: нужно проверить все работы, заявленные в договоре с подрядчиком, оценить их объем, соответствие утвержденному проекту, смете, действующим нормам и правилам производства работ. При необходимости проверяют надежность работы инженерного оборудования.

Как сообщили в Фонде капитального ремонта Липецкой области, обычно все дефекты выявляются и устраняются на стадии выполнения работ подрядчиком, поэтому при сдаче больших вопросов не возникает. В ходе капремонта инженеры-кураторы согласно технической политике ФКР и проектно-сметной документации проверяют качество и соответствие материалов, технику производства работ, наличие на объектах журналов производства работ и паспорта ремонта.

Жители дома могут контролировать ход работ в рамках капитального ремонта, принимать участие в приемке, но при этом подписывать акт имеют право только в том случае, если ранее на общем собрании были выбраны в качестве ответственного лица. Если собственники МКД не провели общее собрание, то право участия в работе приемочной комиссии переходит на профильное структурное подразделение администрации муниципального образования.

«Главное, чтобы жители были довольны проделанным ремонтом и качеством работ, а также чтобы они всегда знали, как направить свои претензии и предложения в ответственные структуры. Именно к такой прозрачности мы стремимся — чтобы все было максимально открыто, понятно, и чтобы взаимодействие с жителями велось в режиме реального времени», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

На каждый вид работ действует пятилетний гарантийный срок. Даже если недостатки ремонта жильцы обнаружили после приёмки, то подрядная организация их устранит. Напомним, в этом году планируется провести работы по капитальному ремонту в 208 домах области, в том числе в 143 домах Липецка.