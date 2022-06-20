Липецкая область вошла в число победителей конкурсного отбора на предоставление грантов для развития образовательно-производственных центров в рамках Федерального проекта «Профессионалитет». Липецкий металлургический колледж в числе 70 профессиональных образовательных организаций России получил субсидию для создания на его площадке образовательно-производственного центра в металлургической отрасли промышленности Липецкой области.

«Рабочие специальности в нашем регионе очень востребованы и, что важно, предприятия предлагают хорошую оплату труда. Мы ведём работу с колледжами и техникумами по изменению подхода к образованию. Готовить нужно востребованных специалистов. Участие в проекте «Профессионалитет» станет ещё одним шагом к поставленной цели. В перспективе это будет способствовать развитию промышленности и экономики региона», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.

«Профессионалитет» нацелен на повышение интенсивности и эффективности профессиональной подготовки с усилением связи «колледж – работодатель». Новые образовательные программы позволят добиться максимальной практико-ориентированности учебного процесса с первых дней обучения. Абитуриенты Липецкого металлургического колледжа, которые поступают учиться по программам «Профессионалитета», придут 1 сентября в образовательно-производственный центр и с первого курса станут частью корпоративной культуры ПАО «НЛМК», где их ждут после завершения обучения в качестве молодых специалистов.

В новом учебном году по образовательным программам Федерального проекта «Профессионалитет» будут обучаться 150 тысяч человек в России, в Липецкой области – свыше 700 будущих студентов.