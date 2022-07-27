Карп весом 1,2 килограмма принес победу в соответствующей номинации Виктору Яковенко – участнику фестиваля по рыболовному спорту среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Даже дождливая погода не помешала им собраться на пруду в селе Павелка Лебедянского района на соревнование, которое ежегодно проводит управление социальной политики Липецкой области.

«Подобные праздники спорта и отдыха, которые регулярно организуют для инвалидов в регионе, пользуются особой популярностью. Выезды на природу дарят липчанам с ограниченными возможностями здоровья только положительные эмоции. Совместный отдых стал эффективным инструментом социализации людей-инвалидов», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для почти 200 участников была организована яркая развлекательная программа и горячие обеды. Такое летнее рыболовное состязание проводится управлением социальной политики Липецкой области в пятый раз. Фестиваль продлился два дня. В первый соревновались взрослые участники, отдельно по категориям – инвалиды по зрению, по слуху, по общему заболеванию и инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Кроме этого, были определены победители в нескольких специальных номинациях.

Первое место среди инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата заняла Любовь Дроздова – постоянный участник фестиваля. В этот раз ей удалось наловить почти два килограмма рыбы. Инвалид третьей группы Виктор Яковенко стал обладателем приза губернатора Липецкой области за самую крупную рыбу. Во второй день фестиваля впервые состоялись соревнования для семей с детьми-инвалидами от 8 до 17 лет включительно. «Борьба за победу – основная составляющая любого соревнования. Но на фестивале по рыболовному спорту среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями проигравших нет даже среди тех, кто не получил приза», – рассказали в управлении социальной политики региона.

«Соревнования по рыболовному спорту среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – замечательная традиция. Она объединяет людей, дарит им радость общения, заряжает азартом и волей к победе. Мы рады быть причастными к этому», – отметила начальник регионального управления социальной политики Татьяна Андреева.