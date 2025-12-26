Признание профессионализма

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил государственные, ведомственные и областные награды за выдающиеся достижения в сфере образования, культуры, сельского хозяйства, транспорта, ветеринарии и других.

В числе региональных наград — почетное звание «Заслуженный юрист Липецкой области». Ее получила также председатель Добринского районного суда Галина Михайловна Перелыгина.

«Эти награды — признание вашего профессионализма, усердия и достижений. Спасибо за ваш труд и преданность делу. Желаю здоровья, счастья и вдохновения на пути к новым высотам», — сказал Игорь Артамонов.