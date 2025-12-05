Призвание – быть неравнодушным. К 85-летию журналиста, публициста, политика В.Ф. Топоркова

4 декабря исполнилось 85 лет со дня рождения нашего земляка — талантливого писателя, журналиста и публициста, мыслящего политика и государственного деятеля Владимира Фёдоровича Топоркова.

Родился В.Ф. Топорков 4 декабря 1940 года в деревне Троицкое Хворостянского района Воронежской области (ныне Добринского района Липецкой области). Лишившись отца, не вернувшегося с фронта, Владимир с ранних лет постиг тяжёлый крестьянский труд. Окончив Хворостянскую среднюю школу и получив права тракториста, стал механизатором — пахал и сеял…

С детства проявлял интерес к творчеству: писал стихи, заметки, подписываясь псевдонимом «Троицкий» (созвучным названию своей родной земли). Вскоре способного сельского корреспондента пригласили работать литературным сотрудником в хворостянскую газету «Красное знамя».

Из воспоминаний В.Ф. Топоркова о начале журналисткой деятельности: «Встретили приветливо, но с самого начала — никакой поблажки. Первое задание — и первое серьёзное для новичка испытание. Командировка в Нижнематрёнскую МТС. В то время ещё не было дорог с твердым покрытием, не существовало и автобусного сообщения. К месту назначения приходилось добираться на попутном транспорте. Летом — на автомашинах. Но зимой было куда сложнее. Хорошо, если удастся попасть на тракторные сани. Это средство передвижения представляло собой два огромных обтесанных бревна, подбитых снизу железными полозьями, сверху — дощатый настил. Неуклюжую повозку тащил на буксире гусеничный трактор». Несколькими месяцами позже восемнадцатилетний Владимир Топорков уже был назначен в том же издании заведующим отделом сельского хозяйства.

После ликвидации Хворостянского района в июне 1960 года Топорков был направлен в качестве ответственного секретаря газеты «Ленинец» в Октябрьский район Липецкой области.

В 1961 году В.Ф. Топорков вступил в ряды КПСС и уже в октябре того же года был избран первым секретарём Октябрьского районного комитета комсомола. С 1962 по 1963 гг. — он в должности комсорга Липецкого обкома ВЛКСМ по Грязинскому производственному управлению. В 1966 году окончил Мичуринский педагогический институт, позднее — Академию общественных наук при ЦК КПСС.

С 1964 по 1972 гг. Владимир Фёдорович был редактором становлянской районной газеты «Звезда».

В одном из своих интервью В.Ф. Топорков вспоминал: «Без малого восемь с половиной лет редактировал я районную газету и очень благодарен судьбе. Эта должность дала возможность не только совершенствовать своё журналистское мастерство, но и глубоко познать жизнь, экономику района. Где только не пришлось побывать за эти годы. Кажется, в каждом из 136 населенных пунктов я или ночевал, или бывал, выступал на партийных и колхозных собраниях с лекциями, наконец, просто готовил статьи и корреспонденции. Я благодарен жизни, что она на первых порах окунула меня в этот водоворот, который требует полной отдачи сил и времени, учила работать с людьми, знать жизнь во всей ее сложности».

С 1972 года В.Ф. Топорков — в органах партийного и хозяйственного управления: избирался секретарём, вторым секретарём Становлянского райкома КПСС, председателем Становлянского райисполкома.

С 1982 года Топорков — первый секретарь Добровского РК КПСС. За шестилетний период его руководства значительно окрепла экономика района, успешно решались задачи социально-бытовой сферы. Добровцы с большим уважением и благодарностью вспоминают Владимира Фёдоровича как неравнодушного человека, внимательного и доброго по отношению к людям.

15 декабря 1989 года на XI сессии Липецкого областного Совета народных депутатов был избран председателем исполкома Липецкого областного Совета народных депутатов, в 1990 году — народным депутатом РСФСР, с 1991 года — первым секретарём Липецкого обкома КПСС.

С осени 1991 по март 2003 года Владимир Федорович возглавлял Липецкий обком КПСС, а затем и КПРФ, избирался членом ЦК КПРФ с 1993 года, председателем Липецкого областного отделения общероссийского общественного движения «Народно-патриотический союз России», членом его координационного совета.

В дальнейшем В.Ф. Топорков избирался депутатом районного и областного Совета народных депутатов, народных депутатов РСФСР и депутатом Государственной Думы РФ второго и третьего созывов (в Госдуме второго созыва возглавлял подкомитет по творческим союзам и защите профессиональных прав работников СМИ Комитета по информационной политике и связи).

В этом качестве он последовательно выступал за сохранение социальных прав граждан и бережное отношение к естественным ресурсам, ещё недавно принадлежавшим государству.

«За время работы поправки были разные: и по реформе жилищно-коммунального хозяйства, и по Трудовому кодексу, и по купле-продаже земли. Кстати, по поводу последнего пункта. Я однозначно выступал против подобного разрешения. Вместе с недрами мы можем потерять перспективу развития в будущем. Увы, сейчас Закон о продаже земли принят, но я буду поднимать еще один вопрос — чтобы этот процесс очень жестко контролировало государство, а не частные лица», — говорил Владимир Федорович в одном из интервью.

Вклад В.Ф. Топоркова в развитие экономики и культуры отмечен правительственными наградами: орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

Наряду с общественно-политической деятельностью Топорков продолжал активно писать, заниматься журналистским ремеслом, являясь собственным корреспондентом газеты «Советская Россия» в Черноземье с 1991 по 1995 гг.

В.Ф. Топорков — член Союза писателей СССР (1986 г.), академик Академии Российской словесности, отмечен знаком «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», лауреат областной писательской премии имени И.А. Бунина (1998 г.). Его перу принадлежат 17 художественных произведений — романы, повести, рассказы, очерки: «Колокола земли», «Четыре угла счастья», «Засуха», «Наследство» и других, в которых автор демонстрирует своё крестьянское начало, любовь к людям, родной земле, искреннее сопереживание за дальнейшую её судьбу.

Умер Владимир Фёдорович Топорков 18 июня 2003 года. На здании средней школы №1 ст. Хворостянка установлена мемориальная доска. В райцентре Доброе именем писателя названа улица, в Добровском районе в его честь была учреждена ежегодная премия для журналистов и внештатных авторов районной газеты «Знамя Октября».

Маргарита КУПРИНА,

ведущий археограф ОКУ «Государственный архив новейшей истории и документов по личному составу Липецкой области».