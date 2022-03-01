Приговором Грязинского городского суда житель г. Грязи Липецкой области, 1999 года рождения, признан виновным в уклонении от прохождения альтернативной гражданской службы, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.328 УК РФ.

При этом 11.03.2020 он уже привлекался за аналогичное преступление к штрафу в доход государства в размере 20 ты. рублей.

Как установлено материалами уголкового дела, на основании заявления о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям, решением призывной комиссии подсудимый был освобожден от прохождения военной службы с заменой на альтернативную гражданскую службу.

В этой связи он был трудоустроен на должность подсобного рабочего в ОКУ «Липецкая областная психоневрологическая больница» на срок 21 месяц.

Однако будучи надлежащим образом уведомленным об условиях прохождения альтернативной гражданской службы без уважительной пичины он не вышел на рабочее место и не приступил к исполнению своих обязанностей.

Свою вину в совершении преступления молодой человек признал, пояснив, что не желает проходить службу в определенном ему месте работы.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновного к штрафу в доход государства в размере 25 тыс. рублей.