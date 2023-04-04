Весенний призыв в Липецкой области проходит по графику. Об этом на еженедельном совещании в региональном правительстве сообщил первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко. На срочную службу призовут около полутора тысяч человек. Липчане традиционно будут служить в войсках Западного военного округа.

Губернатор региона Игорь Артамонов подчеркнул, что новобранцы и их семьи должны быть хорошо проинформированы о месте прохождения службы и о том, что срочников не направят в зону СВО. Александр Рябченко сообщил, что данная работа хорошо выстроена в Липецкой области. Призывники и их близкие получают всю необходимую информацию в полном объёме.

«Призыв в армию никак не связан с проведением специальной военной операции. Это плановый процесс, который проводится регулярно. От нас зависит, насколько хорошо это будут знать призывники и их семьи, поэтому разъяснительную работу нужно продолжать и держать это на постоянном контроле», – сказал Игорь Артамонов.

Кроме того, в ходе совещания Александр Рябченко отметил, что население региона было своевременно проинформировано население о повестках, которые военкомат рассылает уже отслужившим. Это нужно для уточнения данных и перевода их в цифровой формат.