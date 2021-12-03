Международный день инвалидов, который отмечается сегодня, 3 декабря, – особая дата для почти 114 тысяч жителей Липецкой области, имеющих инвалидность. Среди них – 4,6 тысячи детей.

«Государственная помощь, различные меры поддержки являются приоритетными задачами социальной политики для региональных властей, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Это позволяет людям не замыкаться на своих проблемах, удовлетворять досуговые, познавательные, эмоционально-эстетические потребности, что в комплексе с другими реабилитационными мероприятиями – медицинскими, психологическими, бытовыми, делает их жизнь комфортнее и содержательнее. При этом развиваются личностные качества каждого человека, повышается его статус в обществе».

«Проведенный управлением в октябре этого года на платформе «Общественное голосование» портала госуслуг опрос жителей Липецкой области показал, что большинство считает: решение проблем людей с ограниченными возможностями здоровья – это задача общества в целом. Мы очень большое внимание уделяем взаимодействию с общественными организациями, в рамках региональной подпрограммы по комплексной реабилитации инвалидов поддерживаем соответствующие социальные проекты. Среди них в этом году появились и новые. Например, по сопровождаемому проживанию инвалидов и социально-реабилитационной работе с детьми с ментальной инвалидностью, воспитывающихся в семьях», – сообщила начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.

Эти два проекта совместно с управлением социальной политики реализует Липецкая региональная общественная организация инвалидов «Школа мастеров». Основные цели проекта по сопровождаемому проживанию инвалидов старше 18 лет – формирование навыков самообслуживания и ведения быта, конструктивного общения, произвольного поведения, самоконтроля. Проект призван расширить социальные связи у людей с инвалидностью, вывести их из-под излишней родительской опеки, которая часто наблюдается в домашних условиях.

Центр сопровождаемого проживания инвалидов открылся в октябре в Липецке. Сейчас здесь живут 10 человек. Рядом с ними круглосуточно находятся специалисты-кураторы. С участниками проекта также работают педагог по домоводству и инструктор ЛФК. Они проводят индивидуальные и групповые занятия, развивают познавательную сферу, формируют социально-бытовые и коммуникативные компетенции, здоровый образ жизни. Для каждого воспитанника центра разработан график дня, которому он следует. По будням ребята работают в Центре декоративно-прикладных ремесел для лиц с инвалидностью «МарьинГрад», где в творческих мастерских осваивают различные направления.

Участники другого проекта, реализуемого «Школа мастеров», – дети с ментальной инвалидностью, воспитывающиеся в семьях. Преодолеть социальную изоляцию, развить эмоциональную сферу, навыки коммуникации и мотивацию к дальнейшему развитию, обучению и трудовой деятельности им помогают специальные психологи, дефектологи и логопеды.

Сейчас более 50 детей посещают индивидуальные и групповые занятия. Они овладевают бытовыми навыками, занимаются художественным творчеством и ручным трудом в специально оборудованных мастерских, принимают участие в праздничных тематических мероприятиях. Также специалисты организации консультируют и дают рекомендации родителям по вопросам дальнейшего воспитания, развития и социальной адаптации детей.

Всего в рамках региональной подпрограммы по комплексной реабилитации инвалидов реализуется семь проектов. Благодаря им в этом году 95 танцоров, из них 73 человека с инвалидностью, занимаются в коллективе инклюзивного танца. Инвалиды получили 722 бесплатные путевки на рыбную ловлю на пруду, оборудованном для людей на кресло-колясках. Инвалиды и ветераны войны получили более 2 тысяч реабилитационных услуг. Еще один новый проект направлен на реабилитацию детей, перенесших гематологические и онкологические заболевания. В его рамках помогли 31 ребенку.

Еще одно направление помощи людям с инвалидностью – создание отделений комплексной реабилитации в территориальных центрах социальной защиты населения. Первое отделение было открыто в 2019 году в Липецке, второе готовится к открытию в ближайшее время в Ельце.

Также в Липецкой области действуют 13 пунктов проката технических средств реабилитации, созданных при территориальных центрах социальной защиты населения. Один из них, самый крупный и оснащенный, – в Липецке. Он располагает более 400 единицами средств реабилитации. Среди них кресла-коляски различных моделей, ходунки, костыли, многофункциональные кровати, противопролежневые матрасы, подкатные столики для кормления лежачих больных и многое другое. В этом году с учетом пожеланий клиентов пункт проката приобрел два гидравлических подъемника для перекладывания лежачих больных, горизонтальный велотренажер, многофункциональную кровать с электроприводом, поворотный вертикализатор, кресла-коляски повышенной комфортности.

Около 50 человек с инвалидностью ежемесячно получают помощь в Ресурсном центре для инвалидов. Он открылся в прошлом году на базе центра реабилитации «Сосновый бор». Специалисты ресурсного центра помогают гражданам при оформлении инвалидности, разработке индивидуальной программы реабилитации и абилитации, реализации реабилитационных мероприятий, получении мер социальной поддержки и социальных услуг.