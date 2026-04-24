Прочь, любой геноцид!

19 апреля в России традиционно проводится День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В образовательных учреждениях округа, как правило, проводятся различные мероприятия, посвященные этой дате. На одном из них — заседании патриотического клуба «Наследие» на тему «Без срока давности» — побывал член Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов Добринского округа Валентин Иванович БАХТИН. Вот что он рассказал:

— На мероприятиях, организуемых участниками клуба «Наследие» под руководством Аллы Михайловны Климентовой, я присутствую не впервой. Каждый раз отмечаю, насколько основательно и продуманно готовятся они, как много школьников бывает задействовано в них, какую обширную информацию к размышлению получают учащиеся.

Вот и на этот раз, несмотря на то, что мероприятие проходило в рамках заседания (на первый взгляд, выбрана скучная форма проведения), организовано оно было масштабно и интересно.

Конечно, не обошлось без исторических справок, официальной информации, кинопоказа хроники военных лет. Но организаторы сумели так преподать этот нетривиальный урок истории, что он, как мне кажется, не оставил равнодушным никого из присутствующих.

Старшеклассники Денис Котков, Илья Черникин, Дмитрий Данковцев, Арсений Болдин, Даниил Жигулин традиционно выступили соведущими на заседании. Именно они, а также София Сергеева, кратко, но емко и эмоционально рассказали о таком ужасающем и бесчеловечном явлении, как геноцид, более подробно остановившись на геноциде советского народа в годы Великой Отечественной войны. Ребята привели данные Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба: оккупанты полностью или частично разрушили свыше 1710 городов и поселков, 70 тысяч сел и деревень СССР, лишили крова около 25 миллионов человек. Учитель истории лицея Александр Петрович Лазарев дополнил рассказ учащихся. Он подчеркнул, что точное число жертв геноцида до сих пор неизвестно, но как сообщил в январе 2024 года председатель Российского военно-исторического общества, а ныне помощник Президента РФ В.Р. Мединский, это число колеблется от 15 до 16 миллионов (!) человек.

Приглашенные на заседание клуба участники специальной военной операции О.В. Чикалов и К.А. Востриков с горечью констатировали, что геноцид не ушел в прошлое. И сегодня неонацисты творят чудовищные зверства, направленные не только на военнослужащих Российской Армии, но и на мирное население. Это нельзя ни забывать, ни прощать.

Минутой молчания почтили память жертв геноцида участники школьного мероприятия.

Хочу подчеркнуть, что в проведении заседания клуба активно участвовали коллективы детской школы искусств «Скрипичный ключ» и «Черный кот» под руководством супругов Алексеевых. В исполнении скрипачей и духового оркестра прозвучали многие произведения военных лет, в том числе широко известные и любимые «Темная ночь», «Журавли», «Мгновения», а музыкальная группа лицея «Братство» исполнила песню «Россия моя».

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.