Вечером 29 марта в дежурную часть ОМВД России по городу Ельцу обратился директор одного из ювелирных магазинов, расположенных на ул. Радиотехнической г. Ельца, о том, что совершено открытое хищение золотых изделий на общую сумму более 500 000 рублей.

Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия. По приезду было установлено, что мужчина хотел приобрести золотую цепь и с этой целью решил оформить кредит, однако банковская организация в данной услуге ему отказала.

Покупатель подошёл к одной из витрин, локтем разбил её и, схватив планшет с золотыми цепями, выбежал из помещения магазина.

Продавцы соседних отделов услышали шум и вышли в коридор, именно там они совместно и задержали злоумышленника, передав его прибывшим сотрудникам полиции.

Подозреваемым оказался 30-летний местный житель, который свою вину признал полностью. Похищенное изъято.

СО ОМВД России по городу Ельцу возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 161 УК РФ “Грабеж”. Подозреваемый задержан для выяснения всех обстоятельств на 48 часов в порядке статьи 91 УПК РФ, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.