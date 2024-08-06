Продовольственное эмбарго в России было введено 6 августа 2014 года – ровно 10 лет назад. По словам Министра сельского хозяйства Оксаны Лут, тренды последних лет характеризуют курс России на интенсивное развитие аграрного сектора и укрепление наших позиций как гаранта глобальной продбезопасности. «Сегодня мы не просто обеспечиваем себя всеми основными продуктами питания в широчайшем ассортименте, но и имеем один из самых конкурентных гибких и технологичных рынков в мире. Российские компании способны производить практически что угодно и адаптироваться к любым внешним условиям – это хорошо доказала ситуация 2022-2023 годов, когда из страны ушел ряд иностранных брендов. Как и в 2014 году освободившиеся ниши были быстро заняты отечественным бизнесом, и потребители не почувствовали никаких изменений», – отметила глава Минсельхоза.

Курс на импортозамещение дал очень серьезный импульс развитию АПК Липецкой области, способствовал притоку инвестиций. Темп роста объема производства сельского хозяйства к уровню 2014 года составил 160,4%. Устойчивая динамика развития наблюдается во всех отраслях.

На 44,4% выросло производство зерновых и зернобобовых культур (с 2,5 млн тонн в 2014 году до 3,6 млн тонн в 2023 году), более чем в два раза – сахарной свеклы (с 2,6 млн тонн до 5,8 млн тонн), на 58% – картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах (со 145 тыс. до 229 тыс. тонн).

За 10 лет действия продэмбарго валовой сбор масличных культур вырос почти в 2,5 раза (с 378 тыс. тонн в 2014 году до 903 тыс. тонн в 2023 году). Так, производство рапса увеличилось на 45% (с 87 тыс. до 126 тыс. тонн), подсолнечника на 67% (с 255 тыс. до 426 тыс. тонн), а сои в 13 раз (с 26,4 тыс. до 344,6 тыс. тонн).

Тепличное овощеводство, начиная с 2014, является одним из основных приоритетов в развитии АПК Липецкой области. Господдержка, оказываемая Минсельхозом России в совокупности с областными льготами, позволила инвесторам увеличить площадь современных теплиц 4 и 5 поколения с 11,2 до 224 гектаров, то есть в 20 раз. Валовой сбор тепличных овощей вырос в 15 раз (с 9,8 тыс. тонн в 2014 году до 149 тыс. тонн в 2023 году).

Подобная ситуация сложилась и в развитии садоводства. Закладка высокоинтенсивных садов новыми востребованными сортами с выходом товарной продукции до 90% (вместо 50-60%) сочетается с одновременным строительством современных хранилищ с газовой средой, позволяющей сохранить яблоки от урожая до урожая. Инвестиции в садоводство позволили нарастить сбор яблок с 41,2 тыс. тонн в 2014 году до 78,7 тыс. тонн семечковых к 2023 году. Липецкая область по итогам прошлого года вошла в топ-5 регионов РФ по производству яблок.

Успехи достигнуты и в области животноводства. В целом производство скота и птицы на убой в живом весе за 10 лет увеличилось более чем на 30% (с 280 тыс. до 365 тыс. тонн). Производство молока выросло на 28%, яиц – на 47%. Продуктивность дойного стада в сельхозорганизациях увеличилась с 6037 килограммов молока на одну корову в 2014 году до 8967 килограммов в 2023 году, то есть на 48,5%.

В регионе активно развивается племенное животноводство. Для ускорения селекционно-племенной работы и снижения зависимости от импорта племенной продукции построены площадки для выращивания молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Также на территории области действуют комплекс по производству эмбрионов мясного и молочного скота элитных пород ООО «Бетагран Липецк», селекционно-генетический центр по разведению свиней ООО «Отрада Фармз» и станция по искусственному осеменению свиней ООО «Генетика ПИК». Построены современные репродукторы второго порядка с собственным маточным стадом кур мясных пород и инкубаториями. Наличие собственных репродукторов позволяет полностью обеспечивать все птицеводческие производственные площадки региона суточным молодняком бройлеров.

В контексте импортозамещения нельзя не сказать о запуске в 2018 году в особой экономической зоне «Липецк» завода по переработке и заморозке картофеля «ВИ ФРАЙ» действующей мощностью более 100 тыс. тонн готовой продукции в год. Это самый масштабный в России завод, который способен полностью обеспечивать отечественное производство замороженного картофеля фри. Еще одно подобное производство действует в регионе с 2020 года. Проектная мощность центра переработки и реализации сельскохозяйственной продукции ООО «Агробитхолод» позволяет замораживать до 100 тыс. тонн полуфабрикатов из овощей в год. В регионе работают крупнейшие в стране производители детского питания, дрожжей, первый в России завод по переработке топинамбура. «Липецкая область, по многим позициям уже являясь лидером в стране или стабильно находясь в топ-3 производителей, продолжает наращивать производство пищевых продуктов», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В целях обеспечения стабильного роста сельскохозяйственной продукции, полученной за счет использования семян новых отечественных сортов, в Липецкой области работает селекционно-семеноводческий центр ООО «Семенные глобальные технологии». В состав центра входит современный универсальный завод с уникальным оборудованием, способным готовить семена высокого качества по мировым стандартам. Область активно сотрудничает с российской компанией «СОКО» по селекции и семеноводству сои. Также в регионе уже много лет работает Липецкий научно-исследовательский институт рапса, который с недавних пор является филиалом ФГБНУ ФНЦ «ВНИИ масличных культур имени В.С. Пустовойта». Институт специализируется на разработке новых методов селекции и создании на их основе высокопродуктивных гибридов и сортов масличных культур, адаптированных к различным почвенно-климатическим зонам страны. Селекционерами Липецкого института рапса при участии одного из крупнейших в России производителей средств защиты растений, агрохимикатов и семян создан первый в России комплексный продукт: сорт ярового рапса, который сопровождается системой химической защиты растений, представленной полностью отечественными препаратами.

Уверенное развитие АПК и самообеспеченность по многим показателям сменили импортозамещающую модель развития на экспортно ориентированную. Достижения липецких аграриев помогли занять экспорту продукции агропромышленного комплекса второе место в региональном внешнеторговом обороте. За 10 лет действия продэмбарго экспорт продукции АПК Липецкой области вырос более чем в семь раз в денежном эквиваленте и более чем в 10 раз в натуральном. В 2023 году регион впервые вошел в топ-10 экспортеров сельхозпродукции страны.

Особенно выделяется экспорт продукции масложировой отрасли. Бум производства масличных культур, наблюдаемый в Липецкой области последние годы, способствовал развитию индустрии производства растительных масел. За это время в регионе построили два крупных завода по переработке подсолнечника и сои. На данный момент в регионе работают восемь маслоэкстракционных заводов. Общая мощность переработки масличных культур в регионе увеличилась с 1000 тонн в сутки в 2014 году до 6275 тонн в сутки в 2023 году. Благодаря этому растительных масел в области стали выпускать почти в 10 раз больше (с 55,7 тыс. тонн в 2014 году до 546,9 тыс. тонн в 2023 году). Это, в свою очередь, привело к увеличению экспорта растительных масел и жмыхов. За 10 лет в натуральном выражении он вырос более чем в 50 раз.

«Сегодня нам предстоит сделать следующий шаг в развитии отрасли. В соответствии с майским указом Президента к 2030 необходимо нарастить производство продовольствия на четверть, а экспорт – в полтора раза. Для этого в ближайшие шесть лет нужно сконцентрироваться на достижении технологического суверенитета АПК – ускоренном развитии селекции и генетики, биотехнологий, производства ветпрепаратов и ряда других направлений», – подчеркнула Оксана Лут.

Кроме того, важнейшим вопросом является обеспечение отрасли профессиональными кадрами. «Сейчас мы выстраиваем сквозную систему их подготовки – от школ, где открываются специализированные агроклассы, через среднее профессиональное и высшее образование до непосредственно работодателя. Таким образом, молодые люди еще на этапе выбора профессии будут видеть ясные перспективы карьеры и широкие возможности для самореализации. Одновременно комплексно развиваем инфраструктуру сельских территорий, чтобы обеспечить людям комфортные условия и уровень жизни не хуже, чем в крупных городах», – отметила глава Минсельхоза.