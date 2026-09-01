Продлена регистрация на индивидуальные конкурсные треки проекта «Флагманы образования» в Липецкой области

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявляет о продлении регистрации на конкурсные треки «Учить и учиться» и «СпортТрек» для жителей Липецкой области. Приём заявок открыт до 11 октября.

Решение о продлении регистрации принято в День знаний – как дополнительная возможность для тех, кто в начале учебного года намерен целенаправленно инвестировать в собственный профессиональный рост. Участие в проекте дает возможность пройти независимую оценку надпрофессиональных компетенций, получить доступ к просветительским курсам от ведущих экспертов, а также заявить о себе на федеральном уровне. Победители конкурсных треков будут приглашены на финальное мероприятие в Москву.

Индивидуальный трек «Учить и учиться» адресован старшеклассникам, студентам и педагогам, заинтересованным в развитии в сфере образования. Программа включает курс по профориентации, просветительские лекции о цифровых сервисах и применении искусственного интеллекта, а также практические задания и тестирования. Участники, успешно завершившие все этапы, получат сертификаты. По итогам конкурса будут определены 30 победителей, которые пройдут повышение квалификации.

Направление «СпортТрек» ориентировано на тренеров, учителей физической культуры, спортсменов и студентов, работающих с детьми и молодёжью через спорт. В программе – лекции и практические задания по командной работе, спортивной медицине, психологии спорта, студенческому спорту, а также роли тренера и капитана в команде. На первом этапе будет отобрано 300 участников, которые продолжат борьбу, сняв видеовизитку и пройдя оценку компетенций. Затем будут определены участники, которые пройдут повышение квалификации. Все выполнившие задания этапов получат сертификаты. Победители – 30 человек – будут определены по завершении всех конкурсных этапов.

Жители Липецкой области могут стать участниками проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», подав заявку на сайте.

Конкурсантов ожидают специальные активности от партнеров проекта. В частности, в треке «Учить и учиться» компания «СберОбразование» предлагает педагогам проанализировать свои уроки и разработать задания с помощью ИИ-инструментов на платформе «Ассистент преподавателя». Финалисты получат призы от Сбера: умные колонки, доступ к онлайн-интенсиву по ИИ и возможность стать соавторами контента платформы. Сферум совместно с сообществом активных учителей «Пульс образования» предлагает участникам попробовать сервисы для работы с классом и родителями: Интерактивную доску, Сбор файлов и Справку в школу, а затем поделиться результатом их использования. 30 победителей трека получат годовые подписки на VK Музыку и полезные подарки от «Пульса образования» и Сферума.

Участникам «СпортТрека» нужно написать пост ВКонтакте о своем спортивном герое и загрузить ссылку в личный кабинет, а автор самого интересного поста получит видеопривет и сувенир от председателя АССК России, Генерального секретаря Федерации кикбоксинга России, заслуженного мастера спорта Российской Федерации Владимира Минеева.

Всем участникам проекта «Флагманы образования» в течение года будут доступны обновленные цифровые сервисы: каталог возможностей и библиотека контента. В новом сезоне добавлены просветительские курсы прошлых лет: «Культура» (о связи искусства, образования и воспитания) и «Государство» (об управленческих процессах в стране).

«Сегодня педагог – это не только наставник, но и исследователь, постоянно осваивающий новые горизонты, будь то искусственный интеллект или спортивная психология. Отрадно, что жители нашего региона активно включаются в треки «Учить и учиться» и «СпортТрек». Это доказывает: Липецкая область идет в ногу со временем, а наши кадры – настоящие флагманы образования», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить мотивированные команды и лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).