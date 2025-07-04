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Продлена регистрация на Всероссийский молодёжный образовательный форум «Область будущего»

36 минут назад

Регистрация на Всероссийский молодёжный образовательный форум «Область будущего», который пройдёт на базе одноимённого Молодёжного образовательного центра. Ожидается, что событие объединит порядка 1 тысячи участников в возрасте от 14 до 35 лет, интересующихся ИТ-технологиями.

По традиции, ребят ждут четыре образовательных смены. Откроет форум смена «IT-ГОРОД». Она будет проходить со 2 по 6 сентября и объединит участников треков «Первые в IT-ГОРОДЕ» в возрасте от 14 до 17 лет и «IT- ГОРОД» – от 18 до 35 лет. К участию приглашаются представители молодёжи, желающие реализовывать себя в программировании и разработке приложений, специалисты в области дата- саентист, дата-инженеры и аналитики, Python и Java-разработчики, представители киберспортивных организаций и дисциплин, а также специалисты кибербезопасности и начинающие разработчики социально-ориентированных IT-инструментов.

С 9 по 13 сентября будет вторая смена «IT-ИСКУССТВО» с треками «Первые в IT-ИСКУССТВЕ» с учатниками в возрасте от 14 до 17 лет и «IT-ИСКУССТВО» для молодых специалистов от 18 до 35 лет. В треках второй смены примут участие молодые представители цифрового искусства, индустрии дизайна виртуальных миров, VR/AR – разработчики, веб-дизайнеры, графические дизайнеры, моушн-дизайнеры, геймдизайнеры.

Третья смена «Цифровая трансформация государственной молодежной политики» – пройдет 16 – 18 сентября в партнерстве с Натальей Сергеевной Гаркушей, направлена на разработку цифровых решений и сервисов для работы с молодежью. Заключительная четвёртая смена по программе «Сколтех» состоится 21 – 23 сентября и будет включать в себя образовательный интенсив от экспертов в области современных технологий и научных разработок. В рамках программы также будут рассмотрены подходы к формированию региональной модели данных единого цифрового профиля молодого человека.

Участниками третьей и четвертой смен станут представители молодёжных IT-сообществ, молодые специалисты сферы информационных технологий, студенты профильных направлений, молодые люди, интересующиеся современными разработками в сфере IT в возрасте от 14 до 35 лет. Для участников 14 – 17 лет предусмотрены отдельные треки в рамках каждой смены, адаптированные под возраст и уровень подготовки.

Перед началом форума участники смогут оформить заявки на грантовый конкурс Росмолодёжи и получить от 5 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей на реализацию своего проекта. Подать заявку на гранты, как и на участие в тематических сменах можно по ссылке. На первую смену можно зарегистрироваться до 7 июля, на вторую – до 14 июля.

«Форум «Область будущего» – это уникальная площадка для молодых талантов, увлечённых ИТ-технологиями. Здесь они могут не только получить новые знания от ведущих экспертов, но и представить свои проекты, получить грантовую поддержку. Уверен, что участники форума внесут значительный вклад в цифровое развитие нашего региона, а в последствии и страны в целом», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

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