Продлена регистрация на Всероссийский молодёжный образовательный форум «Область будущего»

Регистрация на Всероссийский молодёжный образовательный форум «Область будущего», который пройдёт на базе одноимённого Молодёжного образовательного центра. Ожидается, что событие объединит порядка 1 тысячи участников в возрасте от 14 до 35 лет, интересующихся ИТ-технологиями.

По традиции, ребят ждут четыре образовательных смены. Откроет форум смена «IT-ГОРОД». Она будет проходить со 2 по 6 сентября и объединит участников треков «Первые в IT-ГОРОДЕ» в возрасте от 14 до 17 лет и «IT- ГОРОД» – от 18 до 35 лет. К участию приглашаются представители молодёжи, желающие реализовывать себя в программировании и разработке приложений, специалисты в области дата- саентист, дата-инженеры и аналитики, Python и Java-разработчики, представители киберспортивных организаций и дисциплин, а также специалисты кибербезопасности и начинающие разработчики социально-ориентированных IT-инструментов.

С 9 по 13 сентября будет вторая смена «IT-ИСКУССТВО» с треками «Первые в IT-ИСКУССТВЕ» с учатниками в возрасте от 14 до 17 лет и «IT-ИСКУССТВО» для молодых специалистов от 18 до 35 лет. В треках второй смены примут участие молодые представители цифрового искусства, индустрии дизайна виртуальных миров, VR/AR – разработчики, веб-дизайнеры, графические дизайнеры, моушн-дизайнеры, геймдизайнеры.

Третья смена «Цифровая трансформация государственной молодежной политики» – пройдет 16 – 18 сентября в партнерстве с Натальей Сергеевной Гаркушей, направлена на разработку цифровых решений и сервисов для работы с молодежью. Заключительная четвёртая смена по программе «Сколтех» состоится 21 – 23 сентября и будет включать в себя образовательный интенсив от экспертов в области современных технологий и научных разработок. В рамках программы также будут рассмотрены подходы к формированию региональной модели данных единого цифрового профиля молодого человека.

Участниками третьей и четвертой смен станут представители молодёжных IT-сообществ, молодые специалисты сферы информационных технологий, студенты профильных направлений, молодые люди, интересующиеся современными разработками в сфере IT в возрасте от 14 до 35 лет. Для участников 14 – 17 лет предусмотрены отдельные треки в рамках каждой смены, адаптированные под возраст и уровень подготовки.

Перед началом форума участники смогут оформить заявки на грантовый конкурс Росмолодёжи и получить от 5 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей на реализацию своего проекта. Подать заявку на гранты, как и на участие в тематических сменах можно по ссылке. На первую смену можно зарегистрироваться до 7 июля, на вторую – до 14 июля.

«Форум «Область будущего» – это уникальная площадка для молодых талантов, увлечённых ИТ-технологиями. Здесь они могут не только получить новые знания от ведущих экспертов, но и представить свои проекты, получить грантовую поддержку. Уверен, что участники форума внесут значительный вклад в цифровое развитие нашего региона, а в последствии и страны в целом», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.