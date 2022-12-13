Рабочее совещание с руководителями управляющих организаций и ТСЖ провели и.о. начальника региональной государственной жилищной инспекции Юрий Букреев и первый заместитель мэра Липецка Вадим Негробов. Главными темами встречи стали продление лицензий на управление домами, качественное предоставление услуг и работа в государственной информационной системе ЖКХ.

ГИС ЖКХ – единый ресурс, с помощью которого липчане могут внести плату за предоставленные услуги, провести собрание собственников онлайн или, например, обратиться за решением проблемы в свою управляющую организацию. Ответить на обращение должны в течение 10 дней, иначе УК ждёт штраф. Его размер варьируется от 50 до 100 тысяч рублей на должностных лиц и от 150 до 250 тысяч рублей на юридических. С начала года через ГИС ЖКХ направлено почти 8,5 тысячи обращений, около 355 из них были рассмотрены с нарушением сроков.

Разобрали на встрече и нарушения, которые влекут за собой отказ в продлении лицензий. В их числе качество работы, наличие задолженности перед ресурсоснабжающими организациями и отсутствие квалификационного аттестата у руководителя. В Липецкой области 151 управляющая организация. У 85 из них лицензия заканчивалась 11 января. В определённый законом срок заявления на продление лицензий в Госжилинспекцию подали только 54 организации. 50 из них получили отказ из-за несоблюдения лицензионных требований.

«В конце ноября Президент России подписал закон, по которому срок действия лицензий продлён до 1 июня 2023 года. Однако это не повод расслабиться, а забота о жителях, дома которых не должны остаться без управления в отопительный период, а также шанс устранить нарушения. Если этого не будет сделано, решение не изменится», – отметил Юрий Букреев.

Также он подчеркнул, что особое внимание в зимний период необходимо уделить бесперебойной работе систем теплоснабжения в домах, своевременной уборке снега во дворах и недопущению образования наледи на крышах.