Так и не случилось — это про вчерашний день. Потому что вчера так и не завершилась регистрация на интенсив «МедиаДрайверы» в Липецке — проект для молодежи о том, как запустить свой блог в социальных сетях и стать успешным. А это значит, что у каждого жителя Липецкой, Воронежской, Орловской, Рязанской и Тамбовской областей есть возможность запрыгнуть в последний вагон, который привезет их 23-24 мая в Липецкий государственный технический университет.

На эти два дня ЛГТУ, на базе которого пройдут «МедиаДрайверы», станет местом объединения десятков молодых людей из разных профессиональных сфер, объединенных общим желанием — обучиться запуску проектов на онлайн-площадках. Команда спикеров и наставников приедет в город Липецк, чтобы поделиться со слушателями лучшими и самыми действенными практиками, рассказать, зачем вести проекты в социальных сетях, и научить, как сегодня это делать эффективно. Участников ждет насыщенная двухдневная программа, лекции, мастер-классы и персональная работа над их проектами с постоянной консультацией от спикеров и менторов.



По итогу двух дней слушатели смогут презентовать свой проект и принять участие в конкурсе, призом которого будет грант в размере 100 000 рублей на развитие и продвижение представленного проекта.

По словам организаторов, на «МедиаДрайверах» будет интересно едва ли не любому слушателю, а особенно студентам, блогерам, представителям пресс-служб, журналистам, предпринимателям и всем, кто хочет развивать проекты в социальных сетях. Принять участие могут как те, у кого уже есть свой блог или медиа, так и те, кто имеет только идею проекта.

Участие в интенсиве бесплатное. Необходимо зайти на сайт проекта «МедиаДрайверы» и оставить заявку, после чего с потенциальным участником свяжутся организаторы для полного анкетирования.

Организатором проекта является АНО Сеть, мероприятие проводится при поддержке RUTUBE, YAPPY и Общественной палаты РФ.

За новостями «МедиаДрайверов» следите:

в сообществе «ВКонтакте» https://vk.com/mediadrivers

в официальном телеграм-канале проекта https://t.me/mediadrivers

Контакты по оперативным вопросам:

media.drivers@yandex.ru

+74991123350