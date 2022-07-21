Завершен первый этап работ по благоустройству сквера Черокманова в Ельце. Обновление общественного пространства стало возможным благодаря победе проекта его преображения в общероссийском онлайн-голосовании по выбору территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2021 году. За обновление сквера проголосовали более четырех тысяч человек.

Работы по преображению сквера проведут в три этапа. Первый уже завершен – здесь заменили старое покрытие из асфальта плиткой и обустроили комфортные пешеходные зоны. В рамках второго этапа, который планируют реализовать в следующем году, здесь появятся зоны для прогулок и отдыха. В рамках третьего – детская площадка.

«По результатам голосования этого года второй этап благоустройства сквера Черокманова победил, поэтому планы на преображение пространства большие. Будем их воплощать в жизнь», — сообщил исполняющий обязанности начальника управления капитального строительства Ельца Валерий Галкин.

Всего в этом году в Липецкой области будут благоустроены 115 общественных пространств. Более 50 из них в рамках первого Всероссийского голосования по выбору территорий для благоустройства на 2022 год выбрали жители региона.

«Нацпроект «Жилье и городская среда» создал механизм прямого участия граждан в формировании комфортной среды. Благодаря голосованию мы видим, какие пространства хотят преобразить сами жители, а это очень важно», – отмечает начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Завертяев.