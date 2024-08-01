Продолжается прием заявок на Всероссийский конкурс информационных проектов «Моя Земля – Россия 2024», организованный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Принять участие в конкурсе могут представители редакций, авторы российских СМИ, фотожурналисты и блогеры. Принимаются работы, посвященные комплексному развитию сельских территорий, на следующие номинации:

— «Мое дело». Истории стартапов, открытия и развития собственного бизнеса на загородных территориях (самозанятые, микро- и малое предпринимательство);

— «Спорт для всех». Материалы о популяризации здорового образа жизни и активных занятий спортом населения, проживающего на загородных (сельских) территориях, формирование культуры здорового семейного досуга, демонстрация доступной и современной спортивной среды;

— «Территория жизни». Истории о тех, кто недавно переехал загород, решил вопрос трудоустройства, адаптировал членов семьи, осуществил мечту и видит свое будущее только на загородных территориях. Материалы могут описывать формирование инфраструктурного, социального, культурного и единого стилистического пространства, передовой опыт развития загородных (сельских) территорий.

— «Национальный колорит». Серия репортажей о различных направлениях развития загородных (сельских) территорий, особенностях проживания малочисленных и коренных народов для СМИ / представителей СМИ, публикующих материалы на национальных языках народов Российской Федерации.

Специальные номинации: Семейные династии, Семейный туризм, Семейный бизнес за городом. Это материалы о туристических маршрутах для семей с детьми, о развитии и преимуществах туризма, освещающие тему семейных династий, проживающих на загородных сельских территориях, истории о тех, кто ведет успешный семейный бизнес на загородных сельских территориях. Публикации, популяризирующие предпринимательство в сельском хозяйстве, в частности, создание и развитие семейных предприятий на загородных сельских территориях. Материалы, пропагандирующие трудовую деятельность, положительный опыт развития и самореализацию в рамках семейного дела.

«Нужно больше рассказывать о людях труда, об инновациях в сельском хозяйстве, достижениях региона, историях людей, предприятий, работающих в этой отрасли, – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов. – У Липецкой области огромный аграрный потенциал. Наши земледельцы славятся своими успехами, о которых должны знать как можно больше людей». К участию в конкурсе принимаются материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года. Подробности по ссылке.