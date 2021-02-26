В администрации г. Липецка продолжают принимать заявки на участие в конкурсе по разработке фирменного стиля города.

Конкурс на лучшую концепцию фирменного стиля областного центра проводит Городской центр рекламы. Принять участие в нем может любой желающий.

Для этого необходимо разработать брендбук, который должен состоять из следующих разделов: идея концепции, реализация, визуализация, городская реклама. Также в нем необходимо указать основные цветовое и графическое решения – они станут основой оформления площадок для проведения городских праздников.

Помимо этого, их будут использовать при изготовлении сувенирной продукции и праздничных плакатов. Подробную информацию о наполнении брендбука можно получить в техзадании.

Конкурсные проекты в формате презентации PDF или PPTX необходимо до 4 апреля направить на адрес электронной почты: mugcr@yandex.ru. В период с 5 по 9 апреля конкурсная комиссия отберёт лучшие из них – с 12 по 18 апреля их разместят в социальных сетях для голосования.

– В конкурсе могут принять участие и специалисты из других регионов, однако нам бы хотелось привлечь к разработке фирменного стиля областного центра побольше липчан, ведь именно они действительно знают наш город, – отметил директор ГЦР Алексей Тихомиров.

Авторов лучших работ наградят ценными призами. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в Положении, а также по телефонам: 27-68-65, 27-49-66, 27-64-68.

Стоит отметить, что ранее подобный конкурс уже проводился в Липецке. Однако в связи с тем, что ни один из предложенных участниками вариантов не был одобрен липчанами, возникла необходимость в проведении нового творческого состязания.