Липчане могут принять участие в создании логотипа Международной выставки «Россия» для своего региона. На сайте выставки-форума «Россия» в разделе «Создаём вместе» запустили генератор логотипов, которым могут воспользоваться все желающие. Из букв, выполненных в исторических и современных шрифтах, можно составить слово «Россия» и отправить свой вариант на голосование. Голосование стартовало 25 сентября, уже подведены промежуточные итоги.

Самые популярные логотипы используют при подготовке к выставке — ими оформят стенды регионов. Логотип Выставки «Россия» является динамичным и предполагает возможность использования комбинаций букв различных шрифтов. В концепции фирменного стиля учтены шесть исторических периодов России: правление Князя Владимира, Великое княжество, Царство Русское, Российская Империя, СССР и Российская Федерация. Эволюция форм шрифта отражает развитие культуры страны.

«Каждый регион нашей огромной страны уникален по-своему. Вместе они создают неповторимый образ России, объединяя множество народов, культур, традиций и достижений. И теперь каждый россиянин может отразить самобытность и культурный код своего родного региона создав уникальный логотип «Россия» своего региона», — говорит генеральный директор АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» Наталья Виртуозова.

Для участия в игре «Создаем вместе» пользователю необходимо пройти авторизацию через свой аккаунт в социальных сетях или по адресу электронной почты. Свой вариант можно сохранить, скачав файл в формате png.

Международная выставка-форум ″Россия″ начнет работу 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетители выставки смогут посетить экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Организаторами запланирована обширная образовательная, культурная и деловая программа.

Наш регион на выставке будет представлен зонами VR, игровыми приложениями и симуляторами. Гости смогут записаться на тест-драйв электрокара Evolute, «загрузить» доменную печь «Россиянка», поуправлять дроном, комбайном в приложении, «пробежать» Липецкий марафон и даже не напрячься. Посмотреть на красоты Липецкой области можно будет с высоты птичьего полёта в креслах VR.